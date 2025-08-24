Москалькова: на Украине остаются раненые и тяжело больные куряне

18 августа омбудсмен сообщила, что Киев продолжает удерживать 31 мирного жителя Курской области. Обмены гражданскими лицами происходили и ранее: 4 июля Москалькова сообщила, что в Россию из Сумской области Украины вернулись двое жителей Курской области. 20 июня врио губернатора региона Александр Хинштейн информировал, что в Россию были возвращены две жительницы сел Мартыновка и Гуево Суджанского района. 23 мая стало известно о возвращении еще 20 жителей приграничного региона. Куряне находились на украинской территории после вторжения ВСУ в регион в августе 2024 г.