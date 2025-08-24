Газета
Главная / Общество /

Москалькова: на Украине остаются раненые и тяжело больные куряне

Ведомости

Украинская сторона продолжает удерживать на своей территории жителей Курской области, среди них есть тяжело больные люди с ранениями, сообщила со ссылкой на освобожденных мирных граждан уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

24 августа Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «146 на 146», Киев в том числе вернул восемь жителей Курской области, сообщило Минобороны РФ. 

«Подробно побеседовали с курянами, которые освобождены из числа заложников. Они рассказали, что среди соотечественников, которые продолжают удерживаться украинской стороной, есть тяжело больные люди с ранениями», – написала Москалькова в тот же день.

Москалькова попросила папу римского помочь с возвращением россиян с Украины

Политика / Международные отношения

Омбудсмен добавила, что обратилась в Международный комитет Красного Креста с просьбой об оказании людям экстренной медицинской помощи, а также к украинской стороне о «незамедлительном» освобождении всех гражданских лиц. В первую очередь должны быть возвращены раненые, подчеркнула она.

Москалькова ранее написала, что возвращенные куряне в сопровождении сотрудников ее аппарата прибудут в Курск уже сегодня, 24 августа.

18 августа омбудсмен сообщила, что Киев продолжает удерживать 31 мирного жителя Курской области. Обмены гражданскими лицами происходили и ранее: 4 июля Москалькова сообщила, что в Россию из Сумской области Украины вернулись двое жителей Курской области. 20 июня врио губернатора региона Александр Хинштейн информировал, что в Россию были возвращены две жительницы сел Мартыновка и Гуево Суджанского района. 23 мая стало известно о возвращении еще 20 жителей приграничного региона. Куряне находились на украинской территории после вторжения ВСУ в регион в августе 2024 г.

