11 июля Москалькова говорила, что Украина начала рассматривать возвращение в РФ жителей Курской области из Сум как часть обменного процесса. Она отметила, что поначалу Украина, исходя из норм и принципов международного права, возвращала граждан без каких-либо условий. Но сейчас, по ее словам, Киев начал выдвигать условия для возвращения в Россию жителей Курской области, хотя это противоречит международным правилам.