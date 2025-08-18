Москалькова: Украина продолжает удерживать 31 мирного жителя Курской области
Киев продолжает удерживать 31 мирного жителя Курской области, которых насильно вывезли на территорию Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.
По ее словам, украинская сторона предоставила РФ список для взаимной репатриации граждан. Москалькова отметила, что этих лиц Киев просит передать без каких-либо условий.
11 июля Москалькова говорила, что Украина начала рассматривать возвращение в РФ жителей Курской области из Сум как часть обменного процесса. Она отметила, что поначалу Украина, исходя из норм и принципов международного права, возвращала граждан без каких-либо условий. Но сейчас, по ее словам, Киев начал выдвигать условия для возвращения в Россию жителей Курской области, хотя это противоречит международным правилам.
Глава миссии международного комитета красного креста (МККК) в России и Белоруссии Борис Мишель в интервью «Ведомостям» сообщал, что в Сумах остаются до 30 граждан РФ. Он добавил, что коллеги МККК на Украине регулярно посещают этих людей и оказывают им помощь: «Мы не теряли их из виду».