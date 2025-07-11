Москалькова: Украина рассматривает возвращение курян как часть обмена

4 июля Москалькова сообщила, что в Россию вернулись двое жителей Курской области, находившиеся в Сумской области после вторжения ВСУ в регион в августе 2024 г. Ранее, 20 июня, врио губернатора региона Александр Хинштейн информировал, что две жительницы сел Мартыновка и Гуево Суджанского района Курской области были возвращены в Россию с Украины. 23 мая глава региона заявлял о возвращении в РФ еще 20 жителей приграничного региона.