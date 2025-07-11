Москалькова: Украина рассматривает возвращение курян как часть обмена
Украинская сторона начала рассматривать возвращение в РФ жителей Курской области из Сум как часть обменного процесса. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью «РИА Новости». Это незаконно, несправедливо и безнравственно, добавила она.
Москалькова отметила, что поначалу Украина, исходя из норм и принципов международного права, возвращала граждан без каких-либо условий. Но сейчас, по ее словам, Киев начал выдвигать условия для возвращения в Россию жителей Курской области, хотя это противоречит международным правилам.
4 июля Москалькова сообщила, что в Россию вернулись двое жителей Курской области, находившиеся в Сумской области после вторжения ВСУ в регион в августе 2024 г. Ранее, 20 июня, врио губернатора региона Александр Хинштейн информировал, что две жительницы сел Мартыновка и Гуево Суджанского района Курской области были возвращены в Россию с Украины. 23 мая глава региона заявлял о возвращении в РФ еще 20 жителей приграничного региона.
Москалькова 9 июля обратилась к папе римскому Льву XIV с просьбой оказать содействие в возвращении граждан РФ с Украины. По словам омбудсмена, в настоящее время в украинском городе Сумы находятся 30 человек.