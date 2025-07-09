Москалькова попросила папу римского помочь с возвращением россиян с Украины
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к папе римскому Льву XIV с просьбой оказать содействие в возвращении граждан РФ с Украины. Она направила ему соответствующее письмо, пишет ТАСС.
По словам омбудсмена, в настоящее время в украинском городе Сумы находятся 30 человек.
«Мы только что разговаривали с Международным комитетом Красного Креста, чтобы они были обеспечены всей необходимой гуманитарной помощью, чтобы они получали питание, была соответствующая одежда, медикаменты. И Международный комитет Красного Креста их посещает. О возвращении их на Родину ведутся переговоры», – рассказала Москалькова.
4 июля Москалькова сообщила, что в Россию вернулись двое жителей Курской области, находившиеся в Сумской области после вторжения ВСУ в регион в августе 2024 г. Ранее, 20 июня, врио губернатора региона Александр Хинштейн информировал, что две жительницы сел Мартыновка и Гуево Суджанского района Курской области были возвращены в Россию с Украины. 23 мая глава региона заявлял о возвращении в РФ еще 20 жителей приграничного региона.