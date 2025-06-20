Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Две жительницы приграничья Курской области возвращены с Украины

Ведомости

Две жительницы сел Мартыновка и Гуево Суджанского района Курской области возвращены в Россию с Украины. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

При содействии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой женщин доставили в Москву. Их встретили и сопровождают сотрудники правительства Курской области. Для них уже подготовлены места в одном из ПВР. На месте жительницам окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь. Власти также помогут им восстановить документы, оформить выплаты и обеспечат всем необходимым.

Хинштейн поблагодарил Москалькову, МИД России, ФСБ, Минобороны и Российский Красный Крест за труд и помощь курянам.

Москалькова заявила, что возвращенные в рамках Стамбульских договоренностей жительницы Курской области более четырех месяцев незаконно удерживались Украиной. Она добавила, что власти продолжают держать на контроле вызволение еще 32 жителей региона, которые по-прежнему находятся на территории Украины.

19 июня Минобороны сообщило о новом обмене военнопленными с Украиной. В соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, в Россию была возвращена группа военнослужащих. Взамен Москва передала Киеву группу украинских военнопленных. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что среди возвращенных есть бойцы вооруженных сил Украины, нацгвардии и пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 г.

Предыдущий обмен пленными между сторонами прошел 14 июня. Тогда Россия вернула еще одну группу военнослужащих. Взамен Украине были переданы украинские военнопленные.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных