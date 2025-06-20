Две жительницы приграничья Курской области возвращены с Украины

При содействии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой женщин доставили в Москву. Их встретили и сопровождают сотрудники правительства Курской области. Для них уже подготовлены места в одном из ПВР. На месте жительницам окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь. Власти также помогут им восстановить документы, оформить выплаты и обеспечат всем необходимым.