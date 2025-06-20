Две жительницы приграничья Курской области возвращены с Украины
Две жительницы сел Мартыновка и Гуево Суджанского района Курской области возвращены в Россию с Украины. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
При содействии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой женщин доставили в Москву. Их встретили и сопровождают сотрудники правительства Курской области. Для них уже подготовлены места в одном из ПВР. На месте жительницам окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь. Власти также помогут им восстановить документы, оформить выплаты и обеспечат всем необходимым.
Хинштейн поблагодарил Москалькову, МИД России, ФСБ, Минобороны и Российский Красный Крест за труд и помощь курянам.
Москалькова заявила, что возвращенные в рамках Стамбульских договоренностей жительницы Курской области более четырех месяцев незаконно удерживались Украиной. Она добавила, что власти продолжают держать на контроле вызволение еще 32 жителей региона, которые по-прежнему находятся на территории Украины.
19 июня Минобороны сообщило о новом обмене военнопленными с Украиной. В соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, в Россию была возвращена группа военнослужащих. Взамен Москва передала Киеву группу украинских военнопленных. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что среди возвращенных есть бойцы вооруженных сил Украины, нацгвардии и пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 г.
Предыдущий обмен пленными между сторонами прошел 14 июня. Тогда Россия вернула еще одну группу военнослужащих. Взамен Украине были переданы украинские военнопленные.