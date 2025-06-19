Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
В соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле 2 июня, Украина вернула России группу военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Сколько бойцов участвовало в обмене – не уточняется.
«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», – говорится в сообщении ведомства.
Возвращенных российских военнослужащих позже доставят в РФ, где будут направлены в медучреждения Минобороны для прохождения лечения и реабилитации.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди возвращенных Киеву – бойцы ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 г.
Делегации России и Украины в 2025 г. провели два раунда переговоров – 16 мая и 2 июня. В ходе последней встречи была достигнута договоренность о передаче Киеву 6000 тел погибших солдат и офицеров. РФ и Украина также пришли к соглашению об обмене всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».
Предыдущий обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 14 июня. В тот же день российская сторона передала Украине 1200 тел погибших солдат ВСУ. По данным источника ТАСС, Киев не передал России ни одного погибшего военного