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Россия и Украина провели новый обмен военнопленными

Ведомости

В соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле 2 июня, Украина вернула России группу военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Сколько бойцов участвовало в обмене – не уточняется.

«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», – говорится в сообщении ведомства.

Возвращенных российских военнослужащих позже доставят в РФ, где будут направлены в медучреждения Минобороны для прохождения лечения и реабилитации.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди возвращенных Киеву – бойцы ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 г.

Делегации России и Украины в 2025 г. провели два раунда переговоров – 16 мая и 2 июня. В ходе последней встречи была достигнута договоренность о передаче Киеву 6000 тел погибших солдат и офицеров. РФ и Украина также пришли к соглашению об обмене всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».

Предыдущий обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 14 июня. В тот же день российская сторона передала Украине 1200 тел погибших солдат ВСУ. По данным источника ТАСС, Киев не передал России ни одного погибшего военного

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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