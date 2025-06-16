Мединский: Россия завершила передачу 6060 тел бойцов ВСУ

Мединский: Россия завершила передачу 6060 тел бойцов ВСУКиев передал 78 тел бойцов ВС РФ
Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия передала тела 1245 погибших солдат и офицеров ВСУ. Это стало завершающим этапом передачи останков, которую согласовали в Стамбуле. Всего Киев получил тела 6060 бойцов ВСУ. Взамен Россией было получено 78 тел погибших военнослужащих.
«Обмен пленными также продолжается. Налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта», – написал он в Telegram.
Минобороны РФ также сообщило, что теперь Россия готова передать украинской стороне еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ.
Договоренность о передаче Украине 6000 тел погибших бойцов ВСУ была достигнута в рамках второго раунда переговоров 2 июня в Стамбуле. Тогда же стороны условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных, а также молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».
11 июня Украина получила тела погибших солдат в рамках первого этапа передачи. В этот же день помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил обмен, сообщив, что российской стороне вернули тела 27 военнослужащих. 14 июня Россия передала Киеву еще 1200 тел погибших украинских военных, следуя положениям стамбульских договоренностей. 15 июня украинская сторона получила еще 1200 тел.