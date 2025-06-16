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Мединский: Россия завершила передачу 6060 тел бойцов ВСУ

Киев передал 78 тел бойцов ВС РФ
Ведомости

Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия передала тела 1245 погибших солдат и офицеров ВСУ. Это стало завершающим этапом передачи останков, которую согласовали в Стамбуле. Всего Киев получил тела 6060 бойцов ВСУ. Взамен Россией было получено 78 тел погибших военнослужащих.

«Обмен пленными также продолжается. Налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта», – написал он в Telegram.

Минобороны РФ также сообщило, что теперь Россия готова передать украинской стороне еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ.

Договоренность о передаче Украине 6000 тел погибших бойцов ВСУ была достигнута в рамках второго раунда переговоров 2 июня в Стамбуле. Тогда же стороны условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных, а также молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».

11 июня Украина получила тела погибших солдат в рамках первого этапа передачи. В этот же день помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил обмен, сообщив, что российской стороне вернули тела 27 военнослужащих. 14 июня Россия передала Киеву еще 1200 тел погибших украинских военных, следуя положениям стамбульских договоренностей. 15 июня украинская сторона получила еще 1200 тел.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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