Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Мединский: Россия получила 27 погибших бойцов за 1212 тел солдат ВСУ

Завтра стартуют обмены тяжелоранеными военнопленными
Ведомости

Помощник президента Владимир Мединский подтвердил, что началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями. Украинская сторона получила 1212 тел солдат ВСУ. России вернули 27 погибших бойцов ВС РФ.

«Теперь их можно будет предать земле по-христиански», – написал он в Telegram.

Помощник президента также сообщил, что завтра стартуют срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными пленными с линии фронта.

Ранее 11 июня украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что Киев принял тела 1212 военных, погибших в ходе боевых действий в ДНР и ЛНР, в Курской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

О том, что российская сторона доставила 1212 тел украинских военнослужащих в место обмена в Брянской области, 8 июня сообщил представитель переговорной группы РФ генерал-лейтенант Александр Зорин. Украина сразу не прибыла на место, перенеся обмен на неопределенное время. Мединский высказывал мнение, что Киев отказывался забирать тела своих военных, чтобы не признавать масштабные потери и избежать выплат компенсаций.

Договоренность о передаче Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров была достигнута в рамках второго раунда переговоров делегаций Москвы и Киева 2 июня в Стамбуле. Тогда же стороны условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных, а также молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных