Мединский: Россия получила 27 погибших бойцов за 1212 тел солдат ВСУ

Мединский: Россия получила 27 погибших бойцов за 1212 тел солдат ВСУЗавтра стартуют обмены тяжелоранеными военнопленными
Помощник президента Владимир Мединский подтвердил, что началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями. Украинская сторона получила 1212 тел солдат ВСУ. России вернули 27 погибших бойцов ВС РФ.
Помощник президента также сообщил, что завтра стартуют срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными пленными с линии фронта.
Ранее 11 июня украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что Киев принял тела 1212 военных, погибших в ходе боевых действий в ДНР и ЛНР, в Курской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.
О том, что российская сторона доставила 1212 тел украинских военнослужащих в место обмена в Брянской области, 8 июня сообщил представитель переговорной группы РФ генерал-лейтенант Александр Зорин. Украина сразу не прибыла на место, перенеся обмен на неопределенное время. Мединский высказывал мнение, что Киев отказывался забирать тела своих военных, чтобы не признавать масштабные потери и избежать выплат компенсаций.
Договоренность о передаче Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров была достигнута в рамках второго раунда переговоров делегаций Москвы и Киева 2 июня в Стамбуле. Тогда же стороны условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных, а также молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».