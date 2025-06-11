Мединский: Россия получила 27 погибших бойцов за 1212 тел солдат ВСУ

Договоренность о передаче Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров была достигнута в рамках второго раунда переговоров делегаций Москвы и Киева 2 июня в Стамбуле. Тогда же стороны условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных, а также молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».