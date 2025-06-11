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Украина приняла тела 1212 погибших военнослужащих

Ведомости

Украина приняла тела 1212 погибших военных, сообщили в Telegram-канале Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

По сообщению штаба, возвращены военнослужащие, погибшие во время боевых действий на территории ДНР и ЛНР, в Курской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Следователями правоохранительных органов совместно с МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших, добавили в сообщении.

7 июня помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина перенесла срок приемки тел погибших военных и обмена военнопленными. По его словам, Россия в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6000 тел украинских военных и по обмену раненными и тяжелобольными военнопленными и военнослужащими младше 25 лет. Первая партия из 1212 тел тогда прибыла в район обмена.

Мединский добавил, что «причины называются разные, и довольно странные». Он призвал Киев четко соблюдать все достигнутые договоренности и немедленно приступить к обмену. Россия находится в полной готовности к этой работе, добавил помощник президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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