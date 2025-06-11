Украина приняла тела 1212 погибших военнослужащих
Украина приняла тела 1212 погибших военных, сообщили в Telegram-канале Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
По сообщению штаба, возвращены военнослужащие, погибшие во время боевых действий на территории ДНР и ЛНР, в Курской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Следователями правоохранительных органов совместно с МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших, добавили в сообщении.
7 июня помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина перенесла срок приемки тел погибших военных и обмена военнопленными. По его словам, Россия в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6000 тел украинских военных и по обмену раненными и тяжелобольными военнопленными и военнослужащими младше 25 лет. Первая партия из 1212 тел тогда прибыла в район обмена.
Мединский добавил, что «причины называются разные, и довольно странные». Он призвал Киев четко соблюдать все достигнутые договоренности и немедленно приступить к обмену. Россия находится в полной готовности к этой работе, добавил помощник президента.