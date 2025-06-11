Украина приняла тела 1212 погибших военнослужащих

7 июня помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина перенесла срок приемки тел погибших военных и обмена военнопленными. По его словам, Россия в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6000 тел украинских военных и по обмену раненными и тяжелобольными военнопленными и военнослужащими младше 25 лет. Первая партия из 1212 тел тогда прибыла в район обмена.