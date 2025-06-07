Мединский сообщил о переносе Украиной сроков приемки тел и обмена пленными

Мединский сообщил о переносе Украиной сроков приемки тел и обмена пленнымиРоссия готова передать тела солдат ВСУ в районе обмена и призывает Киев соблюдать договоренности
Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку тел погибших военных и обмен военнопленными. Об этом сообщил помощник президента и глава российской делегации на прямых переговорах с Украиной Владимир Мединский в Telegram-канале.
По его словам, Россия в соответствии со договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6000 тел украинских военных и по обмену раненными и тяжелобольными военнопленными и военнослужащими младше 25 лет. Первая партия из 1212 замороженных тел прибыла в рефрижераторах в район обмена. Остальные на подходе. Киеву также был передан первый список из 640 пленных категорий «раненые, тяжелобольные и молодежь» для начала обмена. Контактная группа Минобороны России находится на границе с Украиной.
Однако приемка тел и обмен военнопленными были перенесены, а группа украинских переговорщиков не прибыла на место обмена.
Мединский добавил, что «причины называются разные, и довольно странные». Он призвал Украину четко соблюдать график и все достигнутые договоренности, а также немедленно приступить к обмену. Россия находится в полной готовности к этой работе, указал помощник президента.
«Пусть, как мы договорились, по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получат шанс вернуться домой. Призываем, наконец, забрать тела 6000 солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли их по-человечески предать земле», – подчеркнул Мединский.
2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. По итогам встречи Мединский объявил, что Россия передаст Украине тела 6000 погибших украинских солдат и офицеров. Также переговорщики достигли договоренности обменять тяжелораненных, тяжелобольных бойцов и военных до 25 лет. Ожидалось, что этот обмен пленными станет самым большим с начала конфликта. Кроме того, Москва предложила Киеву прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было забрать тела погибших.
Первый раунд переговоров России и Украины прошел в Стамбуле 16 мая. Стороны условились подготовить свои позиции по урегулированию конфликта, провести обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» и продолжить диалог. Масштабный обмен успешно завершился 25 мая. По данным Минобороны, всего в Россию были возвращены 880 военных и 120 мирных граждан.