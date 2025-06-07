Мединский сообщил о переносе Украиной сроков приемки тел и обмена пленными

По его словам, Россия в соответствии со договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6000 тел украинских военных и по обмену раненными и тяжелобольными военнопленными и военнослужащими младше 25 лет. Первая партия из 1212 замороженных тел прибыла в рефрижераторах в район обмена. Остальные на подходе. Киеву также был передан первый список из 640 пленных категорий «раненые, тяжелобольные и молодежь» для начала обмена. Контактная группа Минобороны России находится на границе с Украиной.