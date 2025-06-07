Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Мединский сообщил о переносе Украиной сроков приемки тел и обмена пленными

Россия готова передать тела солдат ВСУ в районе обмена и призывает Киев соблюдать договоренности
Ведомости
Координационный штаб по обращению с военнопленными
Координационный штаб по обращению с военнопленными

Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку тел погибших военных и обмен военнопленными. Об этом сообщил помощник президента и глава российской делегации на прямых переговорах с Украиной Владимир Мединский в Telegram-канале.

По его словам, Россия в соответствии со договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6000 тел украинских военных и по обмену раненными и тяжелобольными военнопленными и военнослужащими младше 25 лет. Первая партия из 1212 замороженных тел прибыла в рефрижераторах в район обмена. Остальные на подходе. Киеву также был передан первый список из 640 пленных категорий «раненые, тяжелобольные и молодежь» для начала обмена. Контактная группа Минобороны России находится на границе с Украиной.

Однако приемка тел и обмен военнопленными были перенесены, а группа украинских переговорщиков не прибыла на место обмена.

Мединский добавил, что «причины называются разные, и довольно странные». Он призвал Украину четко соблюдать график и все достигнутые договоренности, а также немедленно приступить к обмену. Россия находится в полной готовности к этой работе, указал помощник президента.

«Пусть, как мы договорились, по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получат шанс вернуться домой. Призываем, наконец, забрать тела 6000 солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли их по-человечески предать земле», – подчеркнул Мединский.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. По итогам встречи Мединский объявил, что Россия передаст Украине тела 6000 погибших украинских солдат и офицеров. Также переговорщики достигли договоренности обменять тяжелораненных, тяжелобольных бойцов и военных до 25 лет. Ожидалось, что этот обмен пленными станет самым большим с начала конфликта. Кроме того, Москва предложила Киеву прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было забрать тела погибших.

Первый раунд переговоров России и Украины прошел в Стамбуле 16 мая. Стороны условились подготовить свои позиции по урегулированию конфликта, провести обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» и продолжить диалог. Масштабный обмен успешно завершился 25 мая. По данным Минобороны, всего в Россию были возвращены 880 военных и 120 мирных граждан.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных