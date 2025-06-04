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Зеленский назвал «бессмысленным» продолжение встреч в Стамбуле

Украинский президент вновь призвал провести прямую встречу с Путиным
Ведомости

Российско-украинские встречи на уровне делегаций являются «бессмысленными», считает президент Украины Владимир Зеленский.

«Мое предложение, которое, я полагаю, наши партнеры могут поддержать, заключается в том, чтобы мы предложили россиянам прекратить огонь до встречи лидеров», – сказал он (цитата по Reuters).

Таким образом, Зеленский призывает провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, предварительно достигнув соглашения о прекращении боев.

Украинский лидер также заявил, что предложения в российском проекте меморандума по урегулированию конфликта являются «невыполнимыми». В ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что украинская сторона и ее союзники не буду воспринимать всерьез подготовленный Россией меморандум с условиями прекращения огня, поскольку считают его «ультиматумом».

Москва и Киев за последний месяц провели две встречи. Переговоры проходят спустя три года после начала конфликта – весной 2022 г. из мирного процесса вышла Украина.

По итогам второго раунда стороны достигли договоренности об обмене тяжелораненными и тяжелобольными пленными по формуле «все на все», в таком же формате будут обменяны молодые солдаты в возрасте до 25 лет и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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