Зеленский назвал «бессмысленным» продолжение встреч в Стамбуле

Зеленский назвал «бессмысленным» продолжение встреч в СтамбулеУкраинский президент вновь призвал провести прямую встречу с Путиным
Российско-украинские встречи на уровне делегаций являются «бессмысленными», считает президент Украины Владимир Зеленский.
«Мое предложение, которое, я полагаю, наши партнеры могут поддержать, заключается в том, чтобы мы предложили россиянам прекратить огонь до встречи лидеров», – сказал он (цитата по Reuters).
Таким образом, Зеленский призывает провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, предварительно достигнув соглашения о прекращении боев.
Украинский лидер также заявил, что предложения в российском проекте меморандума по урегулированию конфликта являются «невыполнимыми». В ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что украинская сторона и ее союзники не буду воспринимать всерьез подготовленный Россией меморандум с условиями прекращения огня, поскольку считают его «ультиматумом».
Москва и Киев за последний месяц провели две встречи. Переговоры проходят спустя три года после начала конфликта – весной 2022 г. из мирного процесса вышла Украина.
По итогам второго раунда стороны достигли договоренности об обмене тяжелораненными и тяжелобольными пленными по формуле «все на все», в таком же формате будут обменяны молодые солдаты в возрасте до 25 лет и др.