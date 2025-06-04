Зеленский назвал «бессмысленным» продолжение встреч в Стамбуле

Украинский лидер также заявил, что предложения в российском проекте меморандума по урегулированию конфликта являются «невыполнимыми». В ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что украинская сторона и ее союзники не буду воспринимать всерьез подготовленный Россией меморандум с условиями прекращения огня, поскольку считают его «ультиматумом».