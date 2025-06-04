Зеленский назвал мирные предложения России «невыполнимыми»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал мирные предложения России «невыполнимыми». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции. Его слова передает Reuters.
Он выразил мнение, что дальнейшее проведение российско-украинских переговоров в Стамбуле на уровне, который якобы не приводит к решениям, – бессмысленно. Зеленский также подчеркнул, что Киев готов ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в любое время.
В ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что украинская сторона и ее союзники не буду воспринимать всерьез подготовленный Россией меморандум с условиями прекращения огня, поскольку считают его «ультиматумом».
2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, в рамках которого российская делегация передала Киеву свой вариант меморандума. Его подписание может привести в дальнейшем к заключению мирного договора. Также было достигнуто соглашение об обмене тяжелораненых, тяжелобольных бойцов и молодых военнослужащих до 25 лет и передаче Киеву 6000 тел погибших. Захарова подтвердила, что это произойдет в ближайшее время.