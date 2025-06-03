В Кремле дали оценку прошедшим в Стамбуле переговорам с Украиной

В Кремле дали оценку прошедшим в Стамбуле переговорам с УкраинойБыстрых прорывов ожидать не стоит, но достигнутые договоренности важны, сказал Дмитрий Песков
Ожидать быстрых прорывов после переговоров с Украиной неверно, но достигнутые в Стамбуле договоренности важны. Об этом журналистам на брифинге сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что тема урегулирования российско-украинского конфликта «чрезвычайно сложна» и состоит из «большого количества нюансов». «Конечно, ожидать каких-то сиюминутных решений, прорывов здесь было бы неверным. Но работа идет, были достигнуты определенные договоренности в Стамбуле, они важны. Действительно, в первую очередь, все-таки люди. Эти договорённости будут реализовываться. Ну а дальше работа будет продолжаться», – сказал Песков. В Кремле ожидают от Украины реакции на меморандум, который был передан.
Песков подтвердил подлинность опубликованного меморандума, который был подготовлен российской стороной. «Вы видели вчера опубликованный текст проекта того меморандума, который мы передали украинской стороне. Он содержит очень много положений, там есть и поливариантность. Все нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого урегулирования», – сказал он. По словам Пескова, меморандум в закрытом режиме был передан украинской стороне, его обсудили на переговорах. Был обнародован и украинский документ, который, правда, опубликовали еще до переговоров, отметил пресс-секретарь президента Владимира Путина. Поэтому после переговоров глава переговорной группы со стороны России, помощник президента Владимир Мединский принял решение опубликовать текст российской версии меморандума. До обсуждения утечек российского текста в СМИ не было, подчеркнул Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о том, готова ли Россия к компромиссу хоть по какому-нибудь из пунктов украинского меморандума, представитель Кремля заявил, что это тема для переговорного процесса и она не может обсуждаться публично.
Пока в Кремле нет планов телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трапом, но он «может быть организован достаточно оперативно», отметил Песков. В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в Вашингтон, чтобы рассказать команде Трампа об итогах переговоров с Россией. На вопрос о том, будет ли российская сторона делиться с американцами итогами переговоров, Песков ответил, что Кремль «имеет каналы диалога с американской стороной и продолжает использовать эти каналы диалога для общения».
В ближайшее время ожидать трехсторонней встречи на высшем уровне между Путиным, Трапом и Зеленским не стоит, сказал представитель Кремля. По его словам, президент России подчеркивал готовность к контактам на высшем уровне, однако отмечал, что такие контакты должны быть результатом договоренностей, достигнутых на экспертном уровне.
Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня в Стамбуле. Стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. По итогам переговоров Мединский сообщил, что Россия передаст Киеву тела 6000 погибших украинских солдат и офицеров. Также стороны договорились обменять тяжелораненых, тяжелобольных бойцов и молодых военнослужащих до 25 лет. Обменены будут не менее 1000 человек с каждой стороны. Ожидается, что этот обмен пленными станет самым большим с начала российско-украинского конфликта. Кроме того, Москва предложила Киеву прекращение огня на два – три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было забрать тела погибших военных.