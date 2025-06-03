В Кремле дали оценку прошедшим в Стамбуле переговорам с Украиной

Песков подтвердил подлинность опубликованного меморандума, который был подготовлен российской стороной. «Вы видели вчера опубликованный текст проекта того меморандума, который мы передали украинской стороне. Он содержит очень много положений, там есть и поливариантность. Все нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого урегулирования», – сказал он. По словам Пескова, меморандум в закрытом режиме был передан украинской стороне, его обсудили на переговорах. Был обнародован и украинский документ, который, правда, опубликовали еще до переговоров, отметил пресс-секретарь президента Владимира Путина. Поэтому после переговоров глава переговорной группы со стороны России, помощник президента Владимир Мединский принял решение опубликовать текст российской версии меморандума. До обсуждения утечек российского текста в СМИ не было, подчеркнул Песков.