Как проходил новый раунд переговоров России и Украины в Стамбуле

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На полях основных переговоров у Мединского ожидались отдельные встречи, сообщал ТАСС. Украинская делегация тоже время зря не теряла: МИД Украины сообщил, что перед переговорами с Россией первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица и советник главы офиса президента Александр Бевз встретились с визави из Германии, Великобритании и Италии для «координации позиции». При этом 30 мая спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог говорил, что в Стамбуле 2 июня будут находиться советники по национальной безопасности от Германии, Великобритании и Франции. А накануне переговоров, вечером 1 июня, телефонный разговор провели главы внешнеполитических ведомств США и России Марко Рубио и Сергей Лавров. В нем Рубио, в частности, выразил соболезнования из-за подрывов мостов в Брянской и Курской областях 1 июня, приведших к жертвам людей пассажирского поезда, а также они обсудили переговоры в Стамбуле.