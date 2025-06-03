Как проходил новый раунд переговоров России и Украины в Стамбуле

Как проходил новый раунд переговоров России и Украины в СтамбулеСтороны обменялись меморандумами по поиску «точек соприкосновения», но прорыва ждать преждевременно
В стамбульском дворце Чираган 2 июня прошел новый раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Он состоялся, несмотря на удары по авиабазам дальней авиации в глубине России, которые провела Украина. А глава прилетевшей накануне в Турцию российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сказал накануне, 1 июня, что у него «хорошее настроение».
Киев успел передать россиянам свой меморандум по урегулированию конфликта в двух вариантах – на украинском и английском языках. «Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки, – заявил уроженец Черкасской области Мединский. – Если что, двое свободно владеют японским (один из них – это бывший посол в Японии и нынешний замглавы МИДа Михаил Галузин. – «Ведомости»)».
Россия передала Украине свой проект меморандума с условиями урегулирования конфликта только непосредственно на самих переговорах 2 июня. Диалог продолжался больше часа – и, как рассказывали источники «РИА Новости», все же шел на русском языке.
Делегацию Украины снова возглавил министр обороны Рустем Умеров. Его встречал украинский посол в Турции Нариман Джелял, который был обменян год назад (он был зампредседателя запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» и обвинялся в диверсии на газопроводе. – «Ведомости»).
Глава МИД Турции Хакан Фидан успел до начала переговоров провести отдельную беседу с Умеровым, а затем выступил с речью непосредственно перед стартом переговоров. Он, в частности, обещал, что в ходе второго раунда (первый раунд прошел 16 мая в стамбульском дворце Долмабахче) будут обсуждены вопросы возможного прекращении огня, встречи лидеров стран, а также обмена пленными. На переговорах также присутствовали глава национальной разведки Турции Ибрагим Калын и начальник генштаба Метин Гюрак.
Умеров на пресс-подходе сказал, что договорились на этот раз только по вопросу нового обмена тяжелобольных и пленных моложе 25 лет, но не о прекращении огня или встрече лидеров.
Другая повестка
«Мы предложили россиянам провести еще одну встречу до конца этого месяца», – сказал он. Умеров также заявил, что стороны договорились вернуть тела погибших (6000 на 6000).
Конкретных договоренностей о третьем раунде переговоров нет, сообщило «РИА Новости».
Предмет переговоров
Обмен меморандумами имеет важное значение с точки зрения перспектив сближения переговорных позиций, объясняет эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Эксперт подчеркнул, что прописывание условий на бумаге на первом этапе дает возможность выделить возможные «точки соприкосновения» и уже на этой основе прорабатывать варианты сближения позиций по наиболее проблемным вопросам.
Накануне агентство Reuters опубликовало текст украинского меморандума. Он поделен на пять частей. Среди предлагаемых Киевом ключевых принципов – «полное и безусловное» прекращение огня в воздухе, на суше и на море на 30 дней с возможностью продления для создания фона к переговорам о мире, меры укрепления доверия, включая обмен пленными по схеме «всех на всех».
Также в документе упоминаются «надежные международные гарантии безопасности» для Украины, сохранение для нее возможностей стать членом НАТО и Евросоюза и отказ от каких-либо ограничений для ВСУ, ровно как и непризнание приобретенных Россией территорий с 2014 г.
Многие из этих требований не соответствуют тем, что на протяжении долгого времени выдвигает Москва. Текст меморандума, о котором писали СМИ, показывает стремление Киева к более публичному освещению переговорного процесса, в первую очередь чтобы продемонстрировать американцам свой настрой, говорит Кортунов. Он отметил, что один из наиболее проблемных пунктов предполагаемого украинского меморандума – попытка получить перемирие сразу без согласования конкретных вопросов его урегулирования, равно как без учета коренных причин нынешнего кризиса, которые хочет устранить Кремль.
При этом в тексте, о котором пишет Reuters, говорится, что «линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров» и допускается обсуждение после перемирия территориальных вопросов. Допускается и снятие некоторых санкций с России «поэтапно и постепенно», и к тому же с механизмом их возможного возобновления. Замороженные российские суверенные активы Украина хочет использовать для восстановления или же требует оставить замороженными «до выплаты репараций». Наконец, после второй встречи в Стамбуле Киев предлагает двигаться к организации личной встречи президента России Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского.
По мнению Кортунова, в целом перспективы новой встречи для переговоров и продолжения нынешнего формата зависят от наличия мандата на уступки у переговорщиков с обеих сторон, а также от достижения конкретных договоренностей. «Тогда есть вероятность, что новый раунд может состояться через пару недель или месяц», – заключил Кортунов.