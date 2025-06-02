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Итоги второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле

Стороны договорились о крупнейшем обмене пленными и телами погибших
Михаил Беляев
Александр Рюмин / ТАСС
Александр Рюмин / ТАСС

В Стамбуле прошли вторые прямые переговоры России и Украины. По итогам первой встречи стороны договорились подготовить меморандумы о прекращении огня, а также провести обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000. По результатам новой встречи была достигнута договоренность обменять тяжелобольных и молодых военнопленных и провести крупнейший обмен телами погибших. Также российская стороны предложила прекратить огонь на отдельных участках фронта на два-три дня. «Ведомости» собрали главные итоги второго раунда переговоров.

Что рассказал глава делегации РФ Владимир Мединский:

  • Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию. Он состоит из двух частей. В них говорится, какие варианты есть для прекращения огня и для достижения мира.

  • Россия на следующей неделе в одностороннем порядке передаст Украине 6000 замороженных тел погибших солдат и офицеров.

  • Россия предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта. Оно нужно для того, чтобы командиры могли подобрать трупы солдат.

  • Стороны обменяют всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле «все на все», по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет. В список может войти от 1 000 до 1 200 человек с каждой стороны.

  • Москва и Киев создадут комиссию, чтобы без политических решений обмениваться тяжелоранеными бойцами. Обмены будут проходить регулярно, в рабочем порядке.

  • Украина передала России список детей, которых требует вернуть, в нем 339 фамилий. Все эти дети были спасены российскими бойцами из зоны боевых действий. Москва уже вернула 101 ребенка, Киев вернул 22.

  • Российская делегация довольна итогами переговоров.

Что рассказала украинская сторона:

  • Глава делегации Рустем Умеров заявил, что Украина и РФ договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.

  • Умеров заявил, что Россия не согласилась на безусловное прекращение огня и на встречу глав государств.

  • Киев получил от Москвы текст российского меморандума по урегулированию.

  • Киев предложил провести еще одну встречу в период с 20 по 30 июня.

  • Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что делегация Киева передала российской стороне список украинских детей, которых требует вернуть.

  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что стороны обменялись документами об урегулировании и готовят новое освобождение пленных.

Как проходили переговоры:

  • Встреча состоялась во дворце Чираган на берегу Босфора в Стамбуле. Она должна была начаться в 13:00 но стартовала только спустя полтора часа.

  • Начало встречи было отложено из-за главы украинской делегации Рустема Умерова. Он в начале провел беседу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

  • Переговоры длились больше часа и шли на русском языке.

  • По оценкам представителя МИД Турции, они завершились «не негативно».

  • По информации ТАСС, третий раунд переговоров «будет в течение какого-то времени».

Как прошел второй раунд переговоров России и Украины
2 июня в стамбульском дворце Чираган состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Как отмечает ТАСС, делегации подробно обсудили новые обмены пленными. По данным агентства, встреча проходила на русском языке и продолжалась чуть больше часа.
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2 июня в стамбульском дворце Чираган состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Как отмечает ТАСС, делегации подробно обсудили новые обмены пленными. По данным агентства, встреча проходила на русском языке и продолжалась чуть больше часа. / Александр Рюмин / РИА Новости

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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