Итоги второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле

Итоги второго раунда переговоров России и Украины в СтамбулеСтороны договорились о крупнейшем обмене пленными и телами погибших
В Стамбуле прошли вторые прямые переговоры России и Украины. По итогам первой встречи стороны договорились подготовить меморандумы о прекращении огня, а также провести обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000. По результатам новой встречи была достигнута договоренность обменять тяжелобольных и молодых военнопленных и провести крупнейший обмен телами погибших. Также российская стороны предложила прекратить огонь на отдельных участках фронта на два-три дня. «Ведомости» собрали главные итоги второго раунда переговоров.
Что рассказал глава делегации РФ Владимир Мединский:
Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию. Он состоит из двух частей. В них говорится, какие варианты есть для прекращения огня и для достижения мира.
Россия на следующей неделе в одностороннем порядке передаст Украине 6000 замороженных тел погибших солдат и офицеров.
Россия предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта. Оно нужно для того, чтобы командиры могли подобрать трупы солдат.
Стороны обменяют всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле «все на все», по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет. В список может войти от 1 000 до 1 200 человек с каждой стороны.
Москва и Киев создадут комиссию, чтобы без политических решений обмениваться тяжелоранеными бойцами. Обмены будут проходить регулярно, в рабочем порядке.
Украина передала России список детей, которых требует вернуть, в нем 339 фамилий. Все эти дети были спасены российскими бойцами из зоны боевых действий. Москва уже вернула 101 ребенка, Киев вернул 22.
Российская делегация довольна итогами переговоров.
Что рассказала украинская сторона:
Глава делегации Рустем Умеров заявил, что Украина и РФ договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.
Умеров заявил, что Россия не согласилась на безусловное прекращение огня и на встречу глав государств.
Киев получил от Москвы текст российского меморандума по урегулированию.
Киев предложил провести еще одну встречу в период с 20 по 30 июня.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что делегация Киева передала российской стороне список украинских детей, которых требует вернуть.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что стороны обменялись документами об урегулировании и готовят новое освобождение пленных.
Как проходили переговоры:
Встреча состоялась во дворце Чираган на берегу Босфора в Стамбуле. Она должна была начаться в 13:00 но стартовала только спустя полтора часа.
Начало встречи было отложено из-за главы украинской делегации Рустема Умерова. Он в начале провел беседу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
По информации ТАСС, третий раунд переговоров «будет в течение какого-то времени».