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Минобороны заявило о выполнении договоренностей по обмену пленными с Киевом

Ведомости

Достигнутые в Стамбуле договоренности с Украиной по обмену военнопленными полностью выполнены, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Третий и завершающий этап обмена по формуле «1000 на 1000» состоялся 25 мая. России и Украине были переданы по 303 человека. Фомин уточнил, что всего в течение трех дней в Россию были возвращены 880 военных и 120 мирных граждан.

«Договоренности, достигнутые в Стамбуле 16 мая, в части обмена выполнены в полном объеме. Рассчитываем, что проведенный по инициативе России масштабный обмен пленными будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса», – сказал он.

Замминистра также поблагодарил власти Белоруссии за «всестороннюю помощь и содействие».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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