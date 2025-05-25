Минобороны заявило о выполнении договоренностей по обмену пленными с Киевом
Достигнутые в Стамбуле договоренности с Украиной по обмену военнопленными полностью выполнены, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Третий и завершающий этап обмена по формуле «1000 на 1000» состоялся 25 мая. России и Украине были переданы по 303 человека. Фомин уточнил, что всего в течение трех дней в Россию были возвращены 880 военных и 120 мирных граждан.
«Договоренности, достигнутые в Стамбуле 16 мая, в части обмена выполнены в полном объеме. Рассчитываем, что проведенный по инициативе России масштабный обмен пленными будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса», – сказал он.
Замминистра также поблагодарил власти Белоруссии за «всестороннюю помощь и содействие».