Алиханов: финансирование работ по ремоторизации SSJ-100 начнется в 2026 году
Власти начнут финансирование опытно-конструкторских работ (ОКР) по ремоторизации российских самолетов SSJ-100 в этом году, а их завершение ожидается до конца 2028 г. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«Заключение контракта и начало финансирования работ запланированы до конца текущего года. Опытно-конструкторские работы, включая проведение летных испытаний, будут выполнены ПАО «Яковлев» до декабря 2028 г.», – сказал он.
Алиханов уточнил, что объемы и сроки ремоторизации парка и возможные источники финансирования определяются ПАО «ОАК» совместно с лизинговыми компаниями и авиакомпаниями. Также ПАО «ОДК» прорабатывает возможность дополнительного увеличения ресурса двигателя SaM146 для части парка самолетов SSJ-100.
12 октября Росавиация одобрила расширение назначенного ресурса самолетов SSJ-100 с двигателями SaM146 и с увеличенной дальностью. Документ устанавливает новые значения назначенного ресурса: количество полетов выросло с 15 000 до 20 000, летных часов – с 25 000 до 40 000, срок эксплуатации – с 15 до 20 лет.
В мае «Ведомости» писали, что Минпромторг ищет претендента на проведение работ по улучшению характеристик надежности, расширению назначенного ресурса, поддержанию эксплуатации и сохранению летной годности самолетов семейства SSJ-100.