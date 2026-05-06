Минпромторг ищет возможности продления ресурса самолетов SSJ100

Промышленность и эксплуатанты в тесном контакте решают вопросы продления летной годности текущего парка SSJ100, говорит представитель «Ростеха». По его словам, общий налет флота с начала его эксплуатации превысил 2 млн летных часов, а количество перевезенных пассажиров – 40 млн. С февраля 2022 г. количество компонентов самолета, обслуживаемых в России, увеличилось более чем в 5 раз и сегодня превышает 450 наименований, включая комплектующие для двигателя SaM-146, продолжил собеседник. Ресурс самого двигателя продлен на 3000 полетных циклов и в перспективе может быть увеличен дополнительно – над этим работает ОДК совместно с авиационными властями, пояснил представитель «Ростеха».