Минпромторг ищет возможности продления ресурса самолетов SSJ100

Минпромторг ищет возможности продления ресурса самолетов SSJ100Наиболее сложной частью является ремонт франко-российских двигателей для него
Минпромторг ищет претендента на проведение работ по улучшению характеристик надежности, расширению назначенного ресурса, поддержанию эксплуатации и сохранению летной годности самолетов семейства SSJ100, выяснили «Ведомости». Соответствующее извещение размещено на портале госзакупок 28 апреля.
Как следует из документа, итогом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) должно стать увеличение ресурса SSJ100 с текущих 10 000–15 000 полетов в зависимости от комплектации до 15 000–20 000 полетов. Допустимый налет в часах на одно воздушное судно (ВС) должен вырасти с 15 000–25 000 часов до 25 000–40 000 часов, срок эксплуатации для некоторых версий предполагается продлить с 15 до 20 лет.
Для сравнения: при проектировании SSJ100 закладывался ресурс в 54 000 полетов, 70 000 часов и 25 лет эксплуатации. То есть текущий ресурс ВС данного типа по количеству полетов почти в 4 раза ниже проектных показателей.
В рамках НИОКР запланирована доработка конструкции, испытания планера и импортозамещение компонентов самолета. Стоимость контракта составляет 4,5 млрд руб. Завершить все работы необходимо до 20 декабря 2028 г. Одно из требований к результату – готовность к внедрению инноваций в серийное производство, следует из материалов закупки.
SSJ100 был создан компанией «Яковлев», которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК, входит в «Ростех»). Принимали участие в проекте и европейские партнеры – итальянская Alenia Aeronautica и французская Safran Group – в совместном предприятии PowerJet с НПО «Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК), выпускавшем двигатели SaM146 для этого самолета. Серийное производство SSJ100 началось в 2011 г.
После 2022 г. западные партнеры прекратили поставки комплектующих и техническую поддержку проекта. Французская Safran вышла из совместного предприятия с «Сатурном». С тех пор ОАК разрабатывает полностью импортозамещенную версию SJ100 с двигателем ПД-8 (находится в финальной стадии сертификации). Условно старые машины с SaM146 продолжают летать. В октябре 2025 г. Росавиация продлила ресурс этих двигателей до 2028–2029 гг.
Из выпущенных 219 SSJ100 на ноябрь 2025 г. в эксплуатации, по данным «Яковлева», находилось 159 ВС. Заместитель управляющего директора компании Дмитрий Борисенко тогда говорил, что флот сохраняет высокую надежность, а регулярность вылетов держится на уровне около 97%.
Промышленность и эксплуатанты в тесном контакте решают вопросы продления летной годности текущего парка SSJ100, говорит представитель «Ростеха». По его словам, общий налет флота с начала его эксплуатации превысил 2 млн летных часов, а количество перевезенных пассажиров – 40 млн. С февраля 2022 г. количество компонентов самолета, обслуживаемых в России, увеличилось более чем в 5 раз и сегодня превышает 450 наименований, включая комплектующие для двигателя SaM-146, продолжил собеседник. Ресурс самого двигателя продлен на 3000 полетных циклов и в перспективе может быть увеличен дополнительно – над этим работает ОДК совместно с авиационными властями, пояснил представитель «Ростеха».
Расширение ресурса – это постоянный плановый процесс для любого самолета, отмечает представитель Минпромторга. Очередной этап такой работы проводится, когда налет наиболее интенсивно эксплуатируемых судов достигает 80% от текущего назначенного ресурса, объясняет он. По его словам, расширение самолетам типа SSJ100 назначенных ресурсов/сроков службы – составная часть НИОКР, ведущихся разработчиком самолета «Яковлевым». Расширение проводится поэтапно на основании выполнения комплекса расчетно-экспериментальных работ по обоснованию назначенного ресурса/срока службы планера, шасси, составных частей и систем самолета, пояснил представитель Минпромторга.
Крупнейший эксплуатант SSJ100 – авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») с 78 самолетами. У «Азимута» 19 машин, у Red Wings – 22, у «Ямала» – 15. В «Северсталь авиа», эксплуатирующей четыре SSJ100, «Ведомостям» сказали, что их налет приближается к 6500–7500 циклам взлет-посадка.
По данным «Северстали», обслуживание SSJ100 обходится в 1,5–2 раза дороже западных аналогов в расчете на летный час. После 2022 г. стоимость выросла на 20–30% из-за усложнения логистики и необходимости осваивать ремонт компонентов внутри России. Главный фактор роста затрат – дефицит запчастей для горячей части двигателей SaM146. Продление ресурса SSJ100 в компании называют критически необходимым, поскольку альтернатив в классе региональных самолетов на 90–100 мест сейчас нет. «Северсталь» рассчитывает, что к 2028 г. будет налажен серийный ремонт горячей части SaM146 или появится программа ремоторизации на ПД-8. Приоритетом перевозчика станет постепенный переход на импортозамещенный SJ-100 по мере его доступности на рынке лизинга, сказал представитель компании.
Совокупные затраты авиакомпании «Россия» на запчасти и техобслуживание в 2025 г. выросли более чем вдвое – с 8,4 до 17,5 млрд руб., а затраты на капремонт и техобслуживание увеличились на треть до 10,9 млрд руб., говорится в отчетности перевозчика по РСБУ. Вклад SSJ100 в этот рост точно не выделен, но в документе отмечается, что «Россия» получила 1,3 млрд руб. субсидии на компенсацию части затрат на техобслуживание именно этого типа.
Чем старше самолет, тем дороже его обслуживание, но серийные поставки российских SJ-100 еще не начались, отмечает источник «Ведомостей» в одной из авиакомпаний, эксплуатирующих SSJ100. Поэтому продление ресурса SSJ100 – необходимость, которую можно только приветствовать, добавляет он.
Трудоемкость техобслуживания SSJ100 с ростом налета увеличивается – это свойственно всем типам самолетов, отметил представитель ОАК. Однако за годы эксплуатации надежность компонентов «отточена», добавил он, и расходов, которые авиакомпании несли в начале эксплуатации, сегодня уже нет.
Постепенное повышение ресурса по мере эксплуатации – мировая практика, отмечает старший научный сотрудник Межотраслевого аналитического центра (МАЦ 2.0) Андрей Власенко. По его оценкам, к настоящему времени около 20% парка SSJ100 приблизилось к налету в 15 000 часов. Но главным ограничением для эксплуатации этого типа ВС может стать не ресурс планера, а ресурс двигателей SaM146, производство которых прекратилось в 2022 г., отмечает он.
С этим согласен и главный редактор FrequentFlyers.ru Илья Шатилин. Он отмечает, что по мере появления статистики по эксплуатации назначенный ресурс продлевается и 15 лет для самолета вообще не возраст. Но непонятно, как продлевать ресурс двигателей SaM146, продолжает он. Идея заменить их на российские ПД-8 обсуждается с 2025 г. При этом ремоторизация может оказаться нецелесообразной – впрочем, пока нет ни стоимости, ни самой программы, напоминает эксперт. Сам двигатель еще не сертифицирован.
«Ведомости» направили вопросы в ОДК, авиакомпанию «Россия», Red Wings, «Азимут» и «Ямал».