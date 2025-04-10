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В SJ-100, МС-21 и Ту-214 может появиться спутниковый WiFi

«Бюро 1440» начало проектировать интернет-терминалы по техническим требованиям российских самолетов
Мария Арялина
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «Икс холдинг») начала разработку WiFi-терминалов для самолетов «Сухой Суперджет» (SJ-100), МС-21 и Ту-214. Терминалы позволят обеспечить подключение к спутниковому интернету на протяжении всего полета. Об этом рассказал генеральный директор «Икс холдинга» Алексей Шелобков 9 апреля 2025 г. на пленарной сессии XXI форума операторов связи «Телеком 2025», организованного «Ведомостями». Он уточнил, что компания получила требования по приемо-передающим терминалам от производителя этих трех самолетов.

Представитель Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех», занимается разработкой и производством отечественных самолетов) подтвердил, что компания находится в контакте с «Бюро 1440»: «Мы отправили свои требования к аппаратуре, которая будет устанавливаться на борт, с тем, чтобы иметь возможность предложить заинтересованным авиакомпаниям функционал доступа в интернет на борту самолета». Собеседник подчеркнул, что это важное направление для повышения комфорта пассажиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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