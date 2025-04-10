В SJ-100, МС-21 и Ту-214 может появиться спутниковый WiFi«Бюро 1440» начало проектировать интернет-терминалы по техническим требованиям российских самолетов
Аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «Икс холдинг») начала разработку WiFi-терминалов для самолетов «Сухой Суперджет» (SJ-100), МС-21 и Ту-214. Терминалы позволят обеспечить подключение к спутниковому интернету на протяжении всего полета. Об этом рассказал генеральный директор «Икс холдинга» Алексей Шелобков 9 апреля 2025 г. на пленарной сессии XXI форума операторов связи «Телеком 2025», организованного «Ведомостями». Он уточнил, что компания получила требования по приемо-передающим терминалам от производителя этих трех самолетов.
Представитель Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех», занимается разработкой и производством отечественных самолетов) подтвердил, что компания находится в контакте с «Бюро 1440»: «Мы отправили свои требования к аппаратуре, которая будет устанавливаться на борт, с тем, чтобы иметь возможность предложить заинтересованным авиакомпаниям функционал доступа в интернет на борту самолета». Собеседник подчеркнул, что это важное направление для повышения комфорта пассажиров.