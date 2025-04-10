В SJ-100, МС-21 и Ту-214 может появиться спутниковый WiFi

Представитель Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех», занимается разработкой и производством отечественных самолетов) подтвердил, что компания находится в контакте с «Бюро 1440»: «Мы отправили свои требования к аппаратуре, которая будет устанавливаться на борт, с тем, чтобы иметь возможность предложить заинтересованным авиакомпаниям функционал доступа в интернет на борту самолета». Собеседник подчеркнул, что это важное направление для повышения комфорта пассажиров.