ОАК нашла партнера для производства российских самолетов SJ-100 в Индии

Текущая версия комплексной программы развития гражданской авиации (КПГА) до 2030 г. предполагает, что за этот период будет выпущено 142 SJ-100. Из них 30 штук должно быть изготовлено в 2026 г., далее – по 28 самолетов ежегодно. По прогнозу Чемезова, темпы выпуска этого самолета будут более скромными – в среднем, по 10-20 единиц в год.