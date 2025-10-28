ОАК нашла партнера для производства российских самолетов SJ-100 в Индии

ОАК нашла партнера для производства российских самолетов SJ-100 в ИндииПри успешном завершении переговоров с HAL сборка воздушных судов может начаться через три – четыре года
Входящая в «Ростех» «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) и индийская госкорпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали в Москве меморандум о взаимопонимании по выпуску российских гражданских самолетов SJ-100, сообщила HAL в соцсети X.
В рамках соглашения HAL получит право на производство среднемагистрального узкофюзеляжного SJ-100 для внутренних заказчиков, говорится в сообщении. Для индийской компании это будет первый современный проект по выпуску гражданских самолетов внутри страны. До этого HAL производила только британские турбовинтовые самолеты Avro HS-748 – с 1961 по 1988 г., уточнили в компании.
В ОАК отказались комментировать детали подписанного меморандума.
Bloomberg со ссылкой на источники в 2023 г. писал, что Индия вела переговоры с российским холдингом «Сухой» и бразильским конгломератом Embraer о локализации производства среднемагистральных самолетов вместимостью до 100 человек. По данным агентства, индийское правительство планировало сохранить 51% акций за местной компанией, а от иностранного партнера требовалась передача производственных технологий.
Серийное производство самолета SSJ-100 велось в России с 2011 г. на авиазаводе ОАК в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ) при сотрудничестве с западными компаниями. Общая доля иностранных комплектующих в этом воздушном судне достигала 70%. Например, двигатели выпускались совместно с французской Safran на предприятии «Объединенной двигателестроительной корпорации» (входит в «Ростех») «ОДК-Сатурн» в Рыбинске.
После введения антироссийских санкций в 2022 г. выпуск гражданских самолетов в России был практически приостановлен. «Ростех» сообщал ранее, что над разработкой импортозамещенной версии – SJ-100 – работает более 20 000 российских компаний, и, в частности, для замены французского мотора был разработан отечественный двигатель ПД-8 (продукция также входящей в госкорпорацию «Объединенной двигателестроительной корпорации» – ОДК).
Первый SJ-100, построенный по серийным технологиям, совершил первый полет в начале сентября 2025 г. Самолет оснащен российскими системами и агрегатами, в том числе – двигателями ПД-8 от ОДК, сообщал «Ростех». Сертификация самолета завершится в следующем году, говорил 23 октября гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Тогда же начнется серийное производство, уточнял топ-менеджер.
Текущая версия комплексной программы развития гражданской авиации (КПГА) до 2030 г. предполагает, что за этот период будет выпущено 142 SJ-100. Из них 30 штук должно быть изготовлено в 2026 г., далее – по 28 самолетов ежегодно. По прогнозу Чемезова, темпы выпуска этого самолета будут более скромными – в среднем, по 10-20 единиц в год.
Сейчас сотрудничество в сфере авиастроения между Россией и Индией связано в основном с оборонными проектами, напоминает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев.
Отечественный авиапром работает с индийской HAL еще с 1960-х гг. Все началось с поставок и производства по лицензии в Индии истребителя МиГ-21, который долгие годы составлял основу ВВС страны. В 1980-е и 1990-е гг. последовало соглашение о лицензионном производстве истребителей-бомбардировщиков МиГ-27, а в 1996 г. – на поставку и производство истребителей Су-30 МКИ.
В XXI в. сотрудничество продолжало расширяться. В 2015 г. было заключено соглашение о поставках и производстве по лицензии для армейской авиации и ВМС Индии вертолетов Ка-226. А в сентябре 2025 г. Москва предложила Дели поставку и локализацию производства истребителей пятого поколения Су-57, писал ТАСС со ссылкой на источники.
Проект локализации производства импортозамещенного SJ-100 в Индии реализуем, так как стороны не будут нарушать санкционные ограничения, но на индийскую сторону может быть оказано внешнее давление, добавил Пантелеев.
По его мнению, при сохранении намерений двух сторон по выпуску российских гражданских самолетов останутся вопросы коммерческих условий, а также технических: от подготовки персонала до выстраивания системы послепродажного обслуживания самолетов. В случае успешного завершения переговоров в течение трех – четырех лет в Индии могут спроектировать завод, закупить оборудование и приступить к производству, резюмировал эксперт.
Ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов считает, что локализация производства гражданских самолетов на территории Индии соответствует общей политике страны по повышению промышленной независимости. Кроме того, появление в Индии SJ-100 позволит частично покрыть увеличивающийся пассажиропоток в стране, а также наполнить новые аэропорты, о строительстве которых заявляют индийские власти, добавил эксперт.
Пассажиропоток индийских авиакомпаний в 2024 г. вырос на 10% до 174,1 млн человек, следует из данных Международной ассоциации воздушного транспорта. Министр гражданской авиации Индии Кинджарапу Рам Мохан Найду 25 августа сообщал о планах по развитию авиасообщения. В частности, в стране намерены увеличить число аэропортов с текущих 162 до 350 к 2047 г., писала Hindustan Times. По словам чиновника, за последние 11 лет в Индии уже было построено 88 новых аэропортов.