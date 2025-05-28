Индия ускорит проект разработки тяжелого истребителя пятого поколения

Индия ускорит проект разработки тяжелого истребителя пятого поколенияДля него давно есть российский прототип – Су-57
Министерство обороны Индии 27 мая одобрило концепцию создания двухдвигательного малозаметного истребителя пятого поколения Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), говорится в заявлении военного ведомства страны. В настоящее время подобные машины производят лишь Россия (Су-57) и Китай (J-20 и J-35). Руководить созданием двухмоторного самолета AMCA будет индийское государственное агентство по авиационному развитию (ADA) в сотрудничестве с государственными и частными отраслевыми компаниями. По словам министра обороны Раджната Сингха, проект истребителя AMCA станет важной вехой Индии на пути «к самодостаточности в аэрокосмическом секторе». По данным The Hindu, разработка AMCA планируется в два этапа: на начальной стадии индийцы будут использовать двигатели F-414 американской компании General Electriс, а после намерены перейти к собственному более мощному двигателю, разработанному совместно с французской компанией Safran. Власти Индии несколько лет ведут переговоры с французской компанией по этому поводу, уточнили в издании. Ожидается, что первый прототип индийского истребителя будет выпущен к 2028–2029 гг., а массовое производство планируется начать с 2035 г. Американские двигатели F-414 сегодня используются в производстве индийских легких многоцелевых истребителей четвертого поколения HAL Tejas, соглашение об их лицензионном производстве заключено в 2024 г.
Проект индийского малозаметного истребителя пятого поколения призван заменить преимущественно российские и французские машины в ВВС и ВМС Индии. По данным Military Balance за 2025 г., на вооружении индийских ВВС находятся более 260 истребителей-бомбардировщиков Су-30МКИ (из них 220 собраны по лицензии в Индии), около 60 МиГ-29 разных модификаций, 28 французских Rafale, 44 машин Mirage 2000 и 37 местных истребителей-бомбардировщиков HAL Tejas.
Перспективы создания индийского истребителя AMCA пока призрачные: разработка прототипа займет очень много времени, а этот проект еще 30 лет «будет кормить разработчиков», считает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник. Эксперт привел пример истории с индийским истребителем Tejas, разработка которого началась в конце 1980-х, но первый самолет взлетел в 2001 г., а введен в эксплуатацию лишь в 2020 г. «Новая машина индийцам в любом случае нужна. Но если они действительно хотят получить в ближайшие годы свой истребитель пятого поколения, то им придется обратиться к иностранным поставщикам», – объяснил эксперт.
В феврале гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в «Ростех») Вадим Бадеха в видео, опубликованном в Telegram-канале ОАК, заявил, что Москва готова предложить индийской стороне организовать производство истребителя пятого поколения Су-57 на ее территории. Российско-индийский контракт по разработке двухдвигательного двухместного истребителя пятого поколения на базе одноместного российского истребителя Т-50 (впоследствии Су-57) был заключен еще в 2010 г. Часть работ была выполнена, но затем закупочная программа индийских ВВС испытала большое напряжение из-за закупки 36 сверхдорогих французских истребителей Rafale (стоимость контракта – около $9 млрд). В конце апреля индийское правительство оформило сделку с французскими властями о покупке 26 палубных истребителей Rafale для нужд ВМС Индии на сумму $7,4 млрд.
«Рособоронэкспорт» продолжает продвигать проект совместной разработки истребителя на базе Су-57, говорит представитель госкомпании Вячеслав Давиденко. Сейчас существует возможность их производства как в России, так и в Индии – самолет был представлен в феврале 2025 г. на авиасалоне в индийском Бангалоре.
Су-57 в настоящее время – единственный в мире доступный для Индии серийно производимый двухдвигательный истребитель пятого поколения, сказал директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. По его словам, единственным его серьезным конкурентом является корейский KF-21, позиционируемый разработчиком как самолет между четвертым и пятым поколениями и оснащенный тем же двигателем F-414. Турецкий истребитель аналогичного класса Kaan сильно отстает в разработке, продолжает Пухов. Кроме того, Турция слишком близка к Пакистану, а два других западных аналогичных истребителя (британо-японский и франко-немецкий) находятся в начальной стадии проектирования и будут готовы не скоро, говорит Пухов. Американские компоненты KF-21 имеют и обратную сторону – США всегда могут запретить эксплуатацию самолета, Россия на такое в отношении Индии никогда не пойдет, заключает эксперт.