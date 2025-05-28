Индия ускорит проект разработки тяжелого истребителя пятого поколения

Министерство обороны Индии 27 мая одобрило концепцию создания двухдвигательного малозаметного истребителя пятого поколения Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), говорится в заявлении военного ведомства страны. В настоящее время подобные машины производят лишь Россия (Су-57) и Китай (J-20 и J-35). Руководить созданием двухмоторного самолета AMCA будет индийское государственное агентство по авиационному развитию (ADA) в сотрудничестве с государственными и частными отраслевыми компаниями. По словам министра обороны Раджната Сингха, проект истребителя AMCA станет важной вехой Индии на пути «к самодостаточности в аэрокосмическом секторе». По данным The Hindu, разработка AMCA планируется в два этапа: на начальной стадии индийцы будут использовать двигатели F-414 американской компании General Electriс, а после намерены перейти к собственному более мощному двигателю, разработанному совместно с французской компанией Safran. Власти Индии несколько лет ведут переговоры с французской компанией по этому поводу, уточнили в издании. Ожидается, что первый прототип индийского истребителя будет выпущен к 2028–2029 гг., а массовое производство планируется начать с 2035 г. Американские двигатели F-414 сегодня используются в производстве индийских легких многоцелевых истребителей четвертого поколения HAL Tejas, соглашение об их лицензионном производстве заключено в 2024 г.