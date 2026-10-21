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NTV: в Германии отключили сайты ведомств и больниц из-за угрозы кибератак

Сергей Пахомов
Unsplash
Unsplash

В Германии временно отключили ряд сайтов из-за критических уязвимостей в языке программирования PHP, что может привести к кибератакам. Об этом сообщил немецкий телеканал NTV со ссылкой на Федеральное ведомство по информационной безопасности Германии (BSI).

Отмечается, что недоступны были сайты правительства земли Баден-Вюртемберг, города Майнца, берлинской клиники «Шарите», Федерального верховного суда Германии и министерства строительства. Ограничения должны предотвратить возможные кибератаки до устранения уязвимостей.

Проблемы безопасности могут позволить злоумышленникам удаленно запускать вредоносный код на уязвимых серверах, пишет NTV. Это создает риск захвата сайтов и кражи данных. Разработчики PHP выпустили обновления для устранения обнаруженных проблем. После установки обновлений и проверки безопасности сайты смогут возобновить работу.

12 октября BFMTV сообщал, что кибератака на системы управления холодильным оборудованием затронула около 400 супермаркетов во Франции и могла привести к порче продуктов на несколько миллионов евро. По данным телеканала, хакеры удаленно изменили настройки температуры холодильных установок, работающих на программном обеспечении датской компании Danfoss. Под удар попали некоторые старые версии программы.

7 октября The Wall Street Journal писала, что хакеры атаковали с помощью ИИ-агентов крупнейшие банки Южной Кореи. Злоумышленники поразили как минимум семь южнокорейских финансовых компаний, получив доступ к личной информации 68 000 человек. По данным издания, следователи обнаружили признаки использования китайского инструмента кибербезопасности Artex AI.

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