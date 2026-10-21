NTV: в Германии отключили сайты ведомств и больниц из-за угрозы кибератак

12 октября BFMTV сообщал, что кибератака на системы управления холодильным оборудованием затронула около 400 супермаркетов во Франции и могла привести к порче продуктов на несколько миллионов евро. По данным телеканала, хакеры удаленно изменили настройки температуры холодильных установок, работающих на программном обеспечении датской компании Danfoss. Под удар попали некоторые старые версии программы.