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Главная / Экономика /

Алиханов: Минпромторг хочет расширить программу льготного автокредитования

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минпромторг РФ во втором чтении проекта бюджета на 2027–2029 гг. предложит варианты увеличения финансирования программ льготного автокредитования и автолизинга. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Антон Алиханов по итогам заседания комиссии Госсовета по направлению «Промышленность».

Он отметил, что в первичной версии бюджета предусмотрен минимально необходимый объем финансирования инструментов.

«Повторюсь, что работа в рамках бюджетного цикла не закончена, и во втором чтении мы будем рассматривать и предлагать все возможные варианты, чтобы увеличить финансирование этих инструментов», – сказал министр.

В проекте федерального бюджета на будущую трехлетку указано, что правительство рассчитывает на дальнейший рост налоговых и других ненефтегазовых доходов в 2027 г. при одновременном сокращении поступлений от нефтегаза. 

Всего, согласно проектировкам кабмина, в следующем году планируется собрать 38,2 трлн руб. ненефтегазовых доходов из совокупно прогнозируемых 45,8 трлн, следует из документа. Это более чем на 5% превышает план на текущий год (36,3 трлн). Нефтегазовые доходы при этом сократятся почти на 8% с прогнозируемых в текущем году 7,6 трлн руб. до 7 трлн. Таким образом, по плану кабмина, сырьевой экспорт принесет в бюджет менее 17% от общих поступлений.

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