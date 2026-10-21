Алиханов: Минпромторг хочет расширить программу льготного автокредитования
Минпромторг РФ во втором чтении проекта бюджета на 2027–2029 гг. предложит варианты увеличения финансирования программ льготного автокредитования и автолизинга. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Антон Алиханов по итогам заседания комиссии Госсовета по направлению «Промышленность».
Он отметил, что в первичной версии бюджета предусмотрен минимально необходимый объем финансирования инструментов.
«Повторюсь, что работа в рамках бюджетного цикла не закончена, и во втором чтении мы будем рассматривать и предлагать все возможные варианты, чтобы увеличить финансирование этих инструментов», – сказал министр.
В проекте федерального бюджета на будущую трехлетку указано, что правительство рассчитывает на дальнейший рост налоговых и других ненефтегазовых доходов в 2027 г. при одновременном сокращении поступлений от нефтегаза.
Всего, согласно проектировкам кабмина, в следующем году планируется собрать 38,2 трлн руб. ненефтегазовых доходов из совокупно прогнозируемых 45,8 трлн, следует из документа. Это более чем на 5% превышает план на текущий год (36,3 трлн). Нефтегазовые доходы при этом сократятся почти на 8% с прогнозируемых в текущем году 7,6 трлн руб. до 7 трлн. Таким образом, по плану кабмина, сырьевой экспорт принесет в бюджет менее 17% от общих поступлений.