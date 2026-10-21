Алиханов: Минпромторг хочет расширить программу льготного автокредитования

Всего, согласно проектировкам кабмина, в следующем году планируется собрать 38,2 трлн руб. ненефтегазовых доходов из совокупно прогнозируемых 45,8 трлн, следует из документа. Это более чем на 5% превышает план на текущий год (36,3 трлн). Нефтегазовые доходы при этом сократятся почти на 8% с прогнозируемых в текущем году 7,6 трлн руб. до 7 трлн. Таким образом, по плану кабмина, сырьевой экспорт принесет в бюджет менее 17% от общих поступлений.