Из чего будут складываться доходы бюджета в будущем году

Из чего будут складываться доходы бюджета в будущем годуПродажи нефти и газа принесут в казну меньше 17% от общей суммы поступлений
Правительство рассчитывает на дальнейший рост налоговых и других ненефтегазовых доходов в 2027 г. при одновременном сокращении поступлений от нефтегаза. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на будущую трехлетку, с которой ознакомились «Ведомости». Ненефтегазовые доходы включают в себя преимущественно налоговые поступления, таможенные пошлины, а также ряд других категорий, которые не связаны с экспортом сырья, например доходы от использования государственного имущества или добровольные взносы в бюджет.
Всего, согласно проектировкам кабмина, в следующем году планируется собрать 38,2 трлн руб. ненефтегазовых доходов из совокупно прогнозируемых 45,8 трлн, следует из документа. Это более чем на 5% превышает план на текущий год (36,3 трлн). Нефтегазовые доходы при этом сократятся почти на 8% с прогнозируемых в текущем году 7,6 трлн руб. до 7 трлн. Таким образом, по плану кабмина, сырьевой экспорт принесет в бюджет менее 17% от общих поступлений.
НДС
Наиболее «прибыльным» для бюджета налогом в 2027 г. останется НДС. Власти планируют собрать чуть более 20 трлн руб., следует из проекта пояснительной записки. В следующие два года поступления, согласно проектировкам, продолжат расти и составят 21,2 трлн и 22,7 трлн руб. соответственно. Ожидается, что так называемый внутренний НДС (тот, который платится с операций в России) увеличится за счет общего роста ВВП. При этом прирост ввозного НДС (взимается с импорта) почти на 1 трлн по сравнению с 2026 г. (c 4,6 трлн до 5,5 трлн) будет обеспечен в том числе за счет налоговой донастройки законодательства. В частности, с 2027 г. планируется обложить НДС товары трансграничной электронной торговли по полной ставке 22%. Ранее Минфин выступал против такой меры и предлагал поэтапное повышение НДС на такие товары в течение нескольких лет. Например, апрельский вариант повышения выглядел так: 7% в 2027 г., 14% в 2028 г. и 22% в 2029 г.
Налог на прибыль
В будущем году на 15% должны увеличиться и поступления от налога на прибыль – до 4,6 трлн руб., указано в документе. В дальнейшем поступления составят 5,1 трлн руб. в 2028 г. и 5,5 трлн в 2029 г.
Прирост в будущем будет обеспечен в основном за счет прогнозируемого «восстановительного роста прибыли» предприятий, предполагаемого увеличения объема размещения ценных бумаг и ожидаемой динамики ключевой ставки, указано в документе. Еще один источник дополнительных поступлений – налоговые новации 2027 г.: введение 35%-ной ставки налога на доходы с дивидендов, перечисляемых на счета типа «С», а также налога с доходов от доверительного управления имуществом ПИФов. Эти меры принесут в бюджет 130 млрд и 100 млрд руб., следует из материалов к бюджету.
НДФЛ
Еще один ключевой для бюджета налог – НДФЛ должен принести почти 2 трлн руб., что почти на 60% больше прогноза на 2026 г. При этом уже с 2028 г. динамика поступлений изменится. Они сократятся сразу до 1,3 трлн в 2028 г., а в 2029 г. частично отыграют падение до 1,4 трлн. Такая динамика объясняется распространением пятиступенчатой шкалы НДФЛ на пассивные доходы граждан с 2027 г. Минфин анонсировал поправки в Налоговый кодекс 24 сентября, позже они были внесены в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.
Кроме того, более половины от всех поступлений налога в будущем году обеспечит обложение банковских вкладов граждан. Доходы бюджета по этой статье вырастут сразу в 1,6 раза по сравнению с прогнозным показателем текущего года. При этом в последующие два года власти также ожидают сокращения поступлений от налогообложения вкладов втрое – до 305,5 млрд и 307,4 млрд руб.
Динамика налоговых поступлений от вкладов тесно связана с траекторией ключевой ставки: при ее снижении будут падать и поступления НДФЛ, напоминает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. Согласно базовому прогнозу Банка России, ключевая ставка в 2027 г. будет находиться в диапазоне 10,5–12,5% с дальнейшим снижением до 8–9% в 2028 г.
Остальные налоговые доходы
Отдельные расчеты кабмина посвящены прогнозу по автоУСН. Режим стал резко набирать популярность в начале прошлого года после введения НДС для плательщиков на обычной упрощенной системе с годового дохода от 20 млн руб. Число предпринимателей на автоУСН выросло с 43 000 до 461 000 (данные на июль 2026 г.) за полгода. По оценкам кабмина, плательщики этого налога принесут бюджету 146,5 млрд руб в будущем году. В 2028 и 2029 гг. – 156,5 млрд и 167,5 млрд руб. соответственно. Поступления от акцизов в будущем году составят 2,1 трлн руб. с ростом до 2,2 трлн к 2029 г.
Введенный в результате предложенных Минфином налоговых новаций текущего года налог на сверхдоходы предприятий горно-металлургического комплекса принесет еще 200 млрд, по оценке кабмина.
Изменение структуры бюджета
Рост поступлений в 2027 г. вполне реалистичен, его поддержат налоговые изменения, повышение собираемости и предполагаемое восстановление экономической активности, говорит ведущий эксперт ЦМАКПа Эмиль Аблаев.
Доля ненефтегазовых поступлений продолжит увеличиваться, отмечает он. Если в 2019 г. они обеспечивали около 61% доходов федерального бюджета, а в 2021 г. – около 64%, то на 2027 г. предусмотрено уже почти 84%, говорит эксперт. Соответственно, нефтегазовая доля сокращается примерно с двух пятых до одной шестой доходов – это существенное изменение структуры бюджета, уверен он.
В целом, по расчетам кабмина, изменения налогового законодательства должны обеспечить бюджету около 1,5 трлн руб. дополнительных доходов в 2027 г., отмечает Аблаев. При этом общая сумма доходов лишь примерно на 400 млрд руб. выше прежнего плана (заложенного в действующем законе о бюджете. – «Ведомости»), а на 2028 г. практически совпадает с ним, добавляет эксперт. Прежде всего это связано с пересмотром нефтегазовых поступлений, которые на следующий год теперь ожидаются примерно на 2 трлн руб. ниже прежних проектировок, заключает он.
По мнению старшего директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова, сейчас проектировки «выглядят так, что основные крупные новации в налоговой сфере все-таки уже позади». Основную неопределенность для баланса бюджета приносят скорее расходы и их приоритизация, а не собираемость доходов или динамика ненефтяных налоговых баз, отмечает аналитик. Доходы, «скорее всего, спрогнозировать удалось хорошо», а расходы во многом зависят от неэкономических факторов, из-за чего пересмотр практически неизбежен, добавляет главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
Прибыли российских компаний продолжают снижаться, поэтому налогооблагаемая база вряд ли вырастет столь значительно, как предполагают бюджетные проектировки, считает Вайсберг. За первые семь месяцев года убытки российских компаний выросли на четверть, сообщил Росстат 30 сентября.
В целом бюджет сверстан с предпосылкой о сохранении жесткой денежно-кредитной политики, что, в частности, выражается в весьма высоком уровне расходов на обслуживание долга, отмечает Вайсберг. Налоговые новации Минфина, с одной стороны, компенсируют снижение базовых нефтегазовых доходов в связи с уменьшением цены отсечения нефти (составит $50/барр. – «Ведомости»), а с другой – дополнительно защищают бюджет от процентного риска, добавляет эксперт.