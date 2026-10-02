Из чего будут складываться доходы бюджета в будущем году

Наиболее «прибыльным» для бюджета налогом в 2027 г. останется НДС. Власти планируют собрать чуть более 20 трлн руб., следует из проекта пояснительной записки. В следующие два года поступления, согласно проектировкам, продолжат расти и составят 21,2 трлн и 22,7 трлн руб. соответственно. Ожидается, что так называемый внутренний НДС (тот, который платится с операций в России) увеличится за счет общего роста ВВП. При этом прирост ввозного НДС (взимается с импорта) почти на 1 трлн по сравнению с 2026 г. (c 4,6 трлн до 5,5 трлн) будет обеспечен в том числе за счет налоговой донастройки законодательства. В частности, с 2027 г. планируется обложить НДС товары трансграничной электронной торговли по полной ставке 22%. Ранее Минфин выступал против такой меры и предлагал поэтапное повышение НДС на такие товары в течение нескольких лет. Например, апрельский вариант повышения выглядел так: 7% в 2027 г., 14% в 2028 г. и 22% в 2029 г.