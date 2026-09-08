Почему поступления от налога на прибыль растут вопреки замедлению экономики

При этом данные Росстата о сальдированной прибыли предприятий в первом полугодии показывают отрицательную динамику. В январе – июне 2026 г. показатель «совокупная прибыль минус убытки» составил 11,7 трлн руб., что на 13,3% меньше, чем за тот же период 2025 г. При этом статведомство не учитывает при расчетах сальдированной прибыли показатели банков, некредитных финансовых организаций и субъектов МСП (которые по большей части не платят налог на прибыль). Согласно данным ЦБ, прибыль банковского сектора в первом полугодии выросла на 40% до 2,4 трлн руб. Регулятор повысил свой прогноз по этому показателю на конец года. Прибыль банков, по его оценкам, может составить 3,9–4,4 трлн руб. вместо ожидавшихся ранее 3,4–3,9 трлн руб. ВВП России в первом полугодии вырос на 0,6%, при том что в I квартале показатель был отрицательным (-0,2%), сообщал Росстат.