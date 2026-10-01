Вкладчики заплатят бюджету рекордный 1 трлн рублей налога

Повлияет на сборы и налоговая реформа – власти планируют унифицировать прогрессивную шкалу ставок НДФЛ. Сейчас у граждан два независимых лимита по 2,4 млн руб. – один для зарплаты (действует 5-ступенчатая шкала до 22%), другой для инвестиций и имущества (2-ступенчатая шкала 13–15%). Минфин предлагает объединить эти базы в одну с 1 января 2027 г. Ставки предлагаются такие: 13% (доходы до 2,4 млн руб.), 15% (2,4–5 млн), 18% (5–20 млн), 20% (20–50 млн), 22% (свыше 50 млн). Проценты по вкладам за 2027 г. могут облагаться уже по ней, а платить налог граждане будут в 2028 г.