Вкладчики заплатят бюджету рекордный 1 трлн рублей налога

Вкладчики заплатят бюджету рекордный 1 трлн рублей налогаПлатить предстоит с процентов, начисленных за 2026 год
Федеральный бюджет в 2027 г. рассчитывает получить 1,02 трлн руб. НДФЛ с процентов по банковским вкладам – в 1,6 раза больше, чем в 2026 г. (632 млрд руб.), следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2027–2029 гг. Всего поступления от НДФЛ в 2027 г. составят 1,97 трлн руб. Таким образом, на налог с процентов по депозитам придется больше половины этой суммы (52%). На 1 сентября граждане держали в банках 68,5 трлн руб., в годовом выражении эта сумма выросла на 9,2%, свидетельствуют данные ЦБ.
Налог с вкладов покроет почти пятую часть прогнозируемого дефицита бюджета на 2027 г. Минфин закладывает его в размере 5,44 трлн руб. (2,2% ВВП), что на 71% больше, чем ведомство оценивало год назад. Для сравнения: в 2027 г. бюджет ждет 838 млрд руб. дивидендов от госкомпаний и 216 млрд руб. прибыли ЦБ.
Налог на процентный доход сверх необлагаемого лимита начали взимать со вкладов за 2023 г. Первая кампания в 2024 г. принесла бюджету 111 млрд руб., вторая в 2025 г. — 320 млрд руб. В декабре 2025 г. министерство прогнозировало на 2026 г. 568 млрд руб., теперь оценка повышена до 632 млрд. За четыре кампании сборы вырастут более чем в девять раз.
Облагается не весь процентный доход. Например, при максимальной ставке 21% (по итогам 2025 г.) налогом не облагаются проценты в сумме до 210 000 руб. за год. В 2026 г. максимальная ключевая ставка была 16% – необлагаемый процентный доход сократится до 160 000 руб. Проценты сверх этой суммы облагаются вместе с другими инвестиционными доходами по ставке 13% с дохода до 2,4 млн руб. в год и 15% сверх этой суммы.
Сейчас банки выплачивают проценты гражданам полностью, без налоговых удержаний. Затем, до 1 февраля следующего года, они передают сведения в ФНС, налоговая рассылает уведомления, и заплатить налог нужно до 1 декабря следующего года. Счет за 2026 г. вкладчики получат осенью 2027 г.
Рекорд в 2027 г. – итоги нескольких лет жесткой денежно-кредитной политики (ДКП). Замедление в 2025–2026 гг. темпов роста трудовых доходов граждан в совокупности с влиянием жесткой ДКП, обеспечившей рост сберегательной активности населения до исторического максимума в 16,6% по итогам 2025 г., оказало сдерживающее воздействие на уровень потребительского спроса, пишет Минфин в записке. Ставки по вкладам оставались высокими и в 2026 г., когда инфляция, по оценке министерства, составит 6,8%. В 2027–2029 гг. спрос домохозяйств начнет восстанавливаться, в том числе за счет плавного снижения нормы сбережения населения на фоне снижения ставок.
Но 2027 г. станет пиком.
В 2028 г. Минфин планирует получить с процентов по вкладам 305,6 млрд руб.,
в 2029 г. — 307,4 млрд, то есть в 3,3 раза меньше.
Министерство объясняет это прогнозируемой динамикой ключевой ставки. По прогнозу ЦБ, среднегодовая ключевая ставка в 2027 г. ожидается на уровне 10,5–12,5%, а в 2028 г. – 8–9%.
Повлияет на сборы и налоговая реформа – власти планируют унифицировать прогрессивную шкалу ставок НДФЛ. Сейчас у граждан два независимых лимита по 2,4 млн руб. – один для зарплаты (действует 5-ступенчатая шкала до 22%), другой для инвестиций и имущества (2-ступенчатая шкала 13–15%). Минфин предлагает объединить эти базы в одну с 1 января 2027 г. Ставки предлагаются такие: 13% (доходы до 2,4 млн руб.), 15% (2,4–5 млн), 18% (5–20 млн), 20% (20–50 млн), 22% (свыше 50 млн). Проценты по вкладам за 2027 г. могут облагаться уже по ней, а платить налог граждане будут в 2028 г.