Власти оценили доходы бюджета от налогообложения ПИФов

Власти оценили доходы бюджета от налогообложения ПИФовОни составят 100 млрд рублей в год на трехлетнем горизонте
Порядка 100 млрд руб. в год в 2027–2029 гг. получит бюджетная система России от введения для закрытых и интервальных паевых инвестфондов (ПИФ) налога на прибыль с дивидендов, процентов, роялти и арендных платежей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о федеральном бюджете на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. Правительство направило его в Госдуму вечером 30 сентября.
Благодаря включению пассивных доходов в основную налоговую базу НДФЛ (13–22%) федеральный бюджет, по оценке властей, получит в среднем более 450 млрд руб. в год на трехлетней перспективе. Еще 130–150 млрд руб. в год в 2027–2029 гг. бюджетная система получит за счет установления 35%-ной ставки налога на прибыль организаций в отношении дивидендов, перечисляемых на специальные счета типа «С». Счета «С» введены после событий февраля 2022 г. и предназначены для расчетов с недружественными нерезидентами в условиях обоюдных санкций. Попадающие туда средства блокируются.
24 сентября Министерство финансов объявило, что внесло на рассмотрение в правительство пакет законопроектов, в частности о внесении изменений в Налоговый кодекс. Среди прочего ведомство предложило установить для ПИФов обязанность по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. При налогообложении пайщиков уплаченный фондом налог будет зачитываться. Сейчас ПИФы не платят налог на прибыль, а налогообложение возникает в момент выплаты доходов пайщикам, что может откладываться на долгий срок, указал Минфин: это создает предпосылки для налоговой оптимизации путем структурирования владения различного рода активами с использованием фондов.
О каких именно ПИФах шла речь, Минфин не уточнял, но 25 сентября «Интерфакс» со ссылкой на собеседника, знакомого с проектом поправок, сообщил, что инициатива касается только закрытых и интервальных фондов для «квалов».
Новость о введении налогообложения ПИФов спровоцировала 24 сентября отток 2,7 млрд руб. из ПИФов облигаций, денежного рынка и смешанных фондов, писали «Ведомости». Но уже на следующий день, после выхода новости о том, что инициатива коснется не всех ПИФов, притоки восстановились. Всего за неделю с 21 по 27 сентября притоки в фонды коллективных инвестиций замедлились до 13,6 млрд руб. (-26% неделя к неделе), что эксперты связали прежде всего с новостным фоном о налогообложении.