Обнародованы проекты федбюджета и бюджетов внебюджетных фондов

Обнародованы проекты федбюджета и бюджетов внебюджетных фондовДефицит бюджета в 2027 году составит 5,5 трлн рублей, или 2,2% от запланированного ВВП
В электронной базе Госдумы опубликован законопроект «О федеральном бюджете на 2027 г. и на плановый период 2028 и 2029 гг.». Также обнародован текст законопроекта «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2027 г. и на плановый период 2028 и 2029 гг.».
В кабмине сообщали, что в 2027 г. доходы прогнозируются на уровне 43,3 трлн руб. В 2028 г. они достигнут 45,8 трлн, а в 2029 г. – 48,6 трлн руб. Согласно документу, расходы в 2027 г. достигнут 48,8 трлн руб. На 2028 и 2029 гг. они определены на уровне 50,9 трлн и 53,9 трлн руб. соответственно. Дефицит бюджета в следующем году составит 5,5 трлн руб., или 2,2% от запланированного ВВП.
Страховые пенсии в 2027 г. увеличатся дважды: с 1 февраля 2027 г. на 6,8%, с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3%. Средняя пенсия по старости на конец 2027 г. составит 29 904 руб.