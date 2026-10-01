Обнародованы проекты федбюджета и бюджетов внебюджетных фондов

В кабмине сообщали, что в 2027 г. доходы прогнозируются на уровне 43,3 трлн руб. В 2028 г. они достигнут 45,8 трлн, а в 2029 г. – 48,6 трлн руб. Согласно документу, расходы в 2027 г. достигнут 48,8 трлн руб. На 2028 и 2029 гг. они определены на уровне 50,9 трлн и 53,9 трлн руб. соответственно. Дефицит бюджета в следующем году составит 5,5 трлн руб., или 2,2% от запланированного ВВП.