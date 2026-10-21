Экс-глава Госстроя Николай Кошман скончался в возрасте 82 лет

В разные годы Кошман руководил Федеральной службой специального строительства России, был заместителем председателя правительства РФ – полномочным представителем правительства в Чечне, а также возглавлял Госстрой России. Этот пост он занимал в 2002–2004 гг. В 2005-2021 гг. Кошман был председателем Ассоциации строителей России.