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Экс-глава Госстроя Николай Кошман скончался в возрасте 82 лет

Сергей Пахомов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Бывший руководитель Госстроя России Николай Кошман скончался в возрасте 82 лет. Об этом «РИА Новости» сообщила его бывшая коллега по Ассоциации строителей России, которую он ранее возглавлял.

По ее словам, Кошман умер скоропостижно. Прощание с ним и похороны пройдут на военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

В разные годы Кошман руководил Федеральной службой специального строительства России, был заместителем председателя правительства РФ – полномочным представителем правительства в Чечне, а также возглавлял Госстрой России. Этот пост он занимал в 2002–2004 гг. В 2005-2021 гг. Кошман был председателем Ассоциации строителей России.

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