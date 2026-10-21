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Главная / Технологии /

Баканов: Россия и Китай готовят совместную миссию на Марс

Максим Цуланов
Unsplash
Unsplash

Россия и Китай начинают подготовку к совместной марсианской миссии, объявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Он назвал три направления в космосе, по которым работают Москва и Пекин.

Одним из направлений является объединение возможностей российской системы «Глонасс» и китайской BeiDou для повышения точности навигации. «Второе – это совместная работа по лунной миссии. И третье – это совместная работа по марсианской миссии», – сказал он (цитата по «Вестям»).

В апреле 2025 г. Баканов сообщил, что над созданием совместной лунной станции России и КНР будут работать 13 стран. Баканов уточнил, что к инициативе присоединились Азербайджан, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Джибути, Египет, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сербия, Таиланд, ЮАР, Эфиопия. 

Россия ратифицировала соглашение с правительством КНР о создании Международной научной лунной станции (МНЛС) в 2024 г. МНЛС будет предназначена для проведения многоцелевых научно-исследовательских работ, в частности, исследования и использования Луны. 

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