Баканов: Россия и Китай готовят совместную миссию на Марс
Россия и Китай начинают подготовку к совместной марсианской миссии, объявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Он назвал три направления в космосе, по которым работают Москва и Пекин.
В апреле 2025 г. Баканов сообщил, что над созданием совместной лунной станции России и КНР будут работать 13 стран. Баканов уточнил, что к инициативе присоединились Азербайджан, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Джибути, Египет, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сербия, Таиланд, ЮАР, Эфиопия.
Россия ратифицировала соглашение с правительством КНР о создании Международной научной лунной станции (МНЛС) в 2024 г. МНЛС будет предназначена для проведения многоцелевых научно-исследовательских работ, в частности, исследования и использования Луны.