Над созданием совместной лунной станции России и КНР будут работать 13 стран
К работе по созданию международной научной лунной станции (МНЛС) России и Китая присоединились 13 стран, включая государства БРИКС. Об этом рассказал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече руководителей космических агентств стран объединения, передает ТАСС.
Баканов уточнил, что к инициативе присоединились Азербайджан, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Джибути, Египет, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сербия, Таиланд, ЮАР, Эфиопия. По его словам, базой для международных программ БРИКС могут стать технологические достижения России в области изучения дальнего космоса. В частности, у РФ есть научные школы в области изучения Венеры, Луны и Марса. Кроме того, никто в мире еще не повторил российскую технологию посадки на Венеру.
Космические аппараты Индии, ОАЭ, Китая достигли Марса, у этих стран есть опыт освоения Луны, продолжил гендиректор «Роскосмоса». Баканов выразил надежду, что количество таких программ увеличится и их совместная реализация станет оптимальнее для национальных бюджетов и эффективнее с научной точки зрения. Он призвал к сотрудничеству в сфере подготовки кадрового потенциала в космической и смежных отраслях, а также развитию совместных студенческих программ. В настоящий момент обучение в российских университетах проходят свыше 85 000 студентов из стран БРИКС, больше половины из них – из Китая и Индии.
12 июня 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством КНР о создании МНЛС. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов называл целью соглашения создание организационно-правовой основы для использования и эксплуатации лунной станции. Он говорил, что МНЛС будет предназначена для проведения многоцелевых научно-исследовательских работ, в частности исследования и использования Луны. Ответственными за сотрудничество определены «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация.