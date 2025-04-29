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Над созданием совместной лунной станции России и КНР будут работать 13 стран

Ведомости

К работе по созданию международной научной лунной станции (МНЛС) России и Китая присоединились 13 стран, включая государства БРИКС. Об этом рассказал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече руководителей космических агентств стран объединения, передает ТАСС.

Баканов уточнил, что к инициативе присоединились Азербайджан, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Джибути, Египет, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сербия, Таиланд, ЮАР, Эфиопия. По его словам, базой для международных программ БРИКС могут стать технологические достижения России в области изучения дальнего космоса. В частности, у РФ есть научные школы в области изучения Венеры, Луны и Марса. Кроме того, никто в мире еще не повторил российскую технологию посадки на Венеру.

Космические аппараты Индии, ОАЭ, Китая достигли Марса, у этих стран есть опыт освоения Луны, продолжил гендиректор «Роскосмоса». Баканов выразил надежду, что количество таких программ увеличится и их совместная реализация станет оптимальнее для национальных бюджетов и эффективнее с научной точки зрения. Он призвал к сотрудничеству в сфере подготовки кадрового потенциала в космической и смежных отраслях, а также развитию совместных студенческих программ. В настоящий момент обучение в российских университетах проходят свыше 85 000 студентов из стран БРИКС, больше половины из них – из Китая и Индии.

12 июня 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством КНР о создании МНЛС. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов называл целью соглашения создание организационно-правовой основы для использования и эксплуатации лунной станции. Он говорил, что МНЛС будет предназначена для проведения многоцелевых научно-исследовательских работ, в частности исследования и использования Луны. Ответственными за сотрудничество определены «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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