Над созданием совместной лунной станции России и КНР будут работать 13 стран

Космические аппараты Индии, ОАЭ, Китая достигли Марса, у этих стран есть опыт освоения Луны, продолжил гендиректор «Роскосмоса». Баканов выразил надежду, что количество таких программ увеличится и их совместная реализация станет оптимальнее для национальных бюджетов и эффективнее с научной точки зрения. Он призвал к сотрудничеству в сфере подготовки кадрового потенциала в космической и смежных отраслях, а также развитию совместных студенческих программ. В настоящий момент обучение в российских университетах проходят свыше 85 000 студентов из стран БРИКС, больше половины из них – из Китая и Индии.