Путин утвердил соглашение с Китаем о создании совместной лунной станции

Целью соглашения является создание организационно-правовой основы для создания, использования и эксплуатации лунной станции, говорил первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Денисов. По его словам, МНЛС будет предназначена для проведения многоцелевых научно-исследовательских работ, в том числе исследования и использования Луны, лунных наблюдений, фундаментальных исследовательских экспериментов и проверки технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне. Ответственными за сотрудничество определены «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация.