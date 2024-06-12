Путин утвердил соглашение с Китаем о создании совместной лунной станции
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китая о создании международной научной лунной станции (МНЛС). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством Китайской народной республики о сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции, подписанное в Москве и Пекине 25 ноября 2022 г.», – говорится в тексте закона.
Совет Федерации (СФ) одобрил ратификацию межправительственного соглашения 5 июня, а 28 мая документ был принят депутатами Госдумы.
Целью соглашения является создание организационно-правовой основы для создания, использования и эксплуатации лунной станции, говорил первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Денисов. По его словам, МНЛС будет предназначена для проведения многоцелевых научно-исследовательских работ, в том числе исследования и использования Луны, лунных наблюдений, фундаментальных исследовательских экспериментов и проверки технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне. Ответственными за сотрудничество определены «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация.