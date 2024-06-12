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Путин утвердил соглашение с Китаем о создании совместной лунной станции

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китая о создании международной научной лунной станции (МНЛС). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством Китайской народной республики о сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции, подписанное в Москве и Пекине 25 ноября 2022 г.», – говорится в тексте закона.

Совет Федерации (СФ) одобрил ратификацию межправительственного соглашения 5 июня, а 28 мая документ был принят депутатами Госдумы.

Целью соглашения является создание организационно-правовой основы для создания, использования и эксплуатации лунной станции, говорил первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Денисов. По его словам, МНЛС будет предназначена для проведения многоцелевых научно-исследовательских работ, в том числе исследования и использования Луны, лунных наблюдений, фундаментальных исследовательских экспериментов и проверки технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне. Ответственными за сотрудничество определены «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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