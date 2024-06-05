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Совет Федерации одобрил соглашение о создании российско-китайской лунной станции

Ведомости

Совет Федерации (СФ) одобрил ратификация соглашения между правительством РФ и правительством КНР о сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции (МНЛС). Голосование состоялось на пленарном заседании СФ.

Первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Денисов объяснил, что целью соглашения является создание организационно-правовой основы для создания, использования и эксплуатации лунной станции.

По его словам, МНЛС будет предназначена для проведения многоцелевых научно-исследовательских работ, в том числе, исследования и использования Луны, лунных наблюдений, фундаментальных исследовательских экспериментов и проверки технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.

Ответственными за сотрудничество определены «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация.

2 июня китайский лунный зонд «Чанъэ-6» успешно приземлился на обратной стороне Луны в бассейне Южный полюс – Эйткен.  В китайском ведомстве отметили, что зонд выдержал температурные испытания и в течение двух дней при помощи роботизированной руки и специального бура собирал образцы грунта. Кроме того, на обратной стороне Луны был развернут флаг КНР. 4 июня «Чанъэ-6» взлетел с обратной стороны Луны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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