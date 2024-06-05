Совет Федерации одобрил соглашение о создании российско-китайской лунной станции

2 июня китайский лунный зонд «Чанъэ-6» успешно приземлился на обратной стороне Луны в бассейне Южный полюс – Эйткен. В китайском ведомстве отметили, что зонд выдержал температурные испытания и в течение двух дней при помощи роботизированной руки и специального бура собирал образцы грунта. Кроме того, на обратной стороне Луны был развернут флаг КНР. 4 июня «Чанъэ-6» взлетел с обратной стороны Луны.