Совет Федерации одобрил соглашение о создании российско-китайской лунной станции
Совет Федерации (СФ) одобрил ратификация соглашения между правительством РФ и правительством КНР о сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции (МНЛС). Голосование состоялось на пленарном заседании СФ.
Первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Денисов объяснил, что целью соглашения является создание организационно-правовой основы для создания, использования и эксплуатации лунной станции.
По его словам, МНЛС будет предназначена для проведения многоцелевых научно-исследовательских работ, в том числе, исследования и использования Луны, лунных наблюдений, фундаментальных исследовательских экспериментов и проверки технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.
Ответственными за сотрудничество определены «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация.
2 июня китайский лунный зонд «Чанъэ-6» успешно приземлился на обратной стороне Луны в бассейне Южный полюс – Эйткен. В китайском ведомстве отметили, что зонд выдержал температурные испытания и в течение двух дней при помощи роботизированной руки и специального бура собирал образцы грунта. Кроме того, на обратной стороне Луны был развернут флаг КНР. 4 июня «Чанъэ-6» взлетел с обратной стороны Луны.