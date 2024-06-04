Китайский зонд «Чанъэ-6» взлетел с поверхности Луны

В 2020 г. Китай уже запускал зонд «Чанъэ-5». Миссия «Чанъэ-5» заключалась в том, чтобы пробурить на поверхности Луны скважину глубиной до 2 м и взять для исследования около 2 кг грунта. 1 декабря того же года аппарат успешно прилунился и начал сбор образцов, а 16 декабря эти образцы успешно были доставлены на Землю.