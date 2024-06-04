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Китайский зонд «Чанъэ-6» взлетел с поверхности Луны

Ведомости

Китайский лунный зонд «Чанъэ-6» 4 июня взлетел с обратной стороны Луны с образцами грунта на борту. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Спустя шесть минут после взлета аппарат был выведен на запланированную орбиту вокруг Луны.

В CNSA уточнили, что теперь зонд должен состыковаться с орбитальный аппаратом на лунной орбите. На Землю образцы грунта доставит возвращаемый модуль, который приземлится на севере Китая, в автономном районе Внутренняя Монголия. 

«Чанъэ-6» достиг поверхности Луны 2 июня. Он собирал образцы грунта в бассейне Южный полюс – Эйткен в течение двух дней при помощи роботизированной руки и специального бура. Это самый большой из известных кратеров на Луне. В китайском ведомстве отметили, что зонд выдержал температурные испытания. Кроме того, на обратной стороне Луны был развернут флаг КНР. 

В 2020 г. Китай уже запускал зонд «Чанъэ-5». Миссия «Чанъэ-5» заключалась в том, чтобы пробурить на поверхности Луны скважину глубиной до 2 м и взять для исследования около 2 кг грунта. 1 декабря того же года аппарат успешно прилунился и начал сбор образцов, а 16 декабря эти образцы успешно были доставлены на Землю.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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