Китайский зонд «Чанъэ-6» взлетел с поверхности Луны
Китайский лунный зонд «Чанъэ-6» 4 июня взлетел с обратной стороны Луны с образцами грунта на борту. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).
Спустя шесть минут после взлета аппарат был выведен на запланированную орбиту вокруг Луны.
В CNSA уточнили, что теперь зонд должен состыковаться с орбитальный аппаратом на лунной орбите. На Землю образцы грунта доставит возвращаемый модуль, который приземлится на севере Китая, в автономном районе Внутренняя Монголия.
«Чанъэ-6» достиг поверхности Луны 2 июня. Он собирал образцы грунта в бассейне Южный полюс – Эйткен в течение двух дней при помощи роботизированной руки и специального бура. Это самый большой из известных кратеров на Луне. В китайском ведомстве отметили, что зонд выдержал температурные испытания. Кроме того, на обратной стороне Луны был развернут флаг КНР.
В 2020 г. Китай уже запускал зонд «Чанъэ-5». Миссия «Чанъэ-5» заключалась в том, чтобы пробурить на поверхности Луны скважину глубиной до 2 м и взять для исследования около 2 кг грунта. 1 декабря того же года аппарат успешно прилунился и начал сбор образцов, а 16 декабря эти образцы успешно были доставлены на Землю.