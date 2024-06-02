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Китайский зонд «Чанъэ-6» успешно приземлился на Луне для сбора образцов

Ведомости

Китайский лунный зонд «Чанъэ-6» успешно приземлился на обратной стороне Луны, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Комбинация посадочного и взлетного модулей зонда «Чанъэ-6» при поддержке спутника-ретранслятора «Цюэцяо-2» приземлилась в заранее выбранной зоне в бассейне Южный полюс – Эйткен.

«Чанъэ-6» состоит из орбитального, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей. Он был запущен 3 мая. Комбинация посадочного и взлетного модулей отделилась от орбитального и возвращаемого модулей 30 мая, сообщали в CNSA.

Выбор места посадки был основан на научной ценности этой области и ее подходящих условиях, таких как связь и рельеф местности, отметил эксперт из Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC) Хуан Хао.

После приземления «Чанъэ-6» должен за два дня завершить отбор образцов лунного грунта, используя бур для подповерхностных проб и роботизированную руку для захвата поверхностных образцов.

В 2020 г. Китай уже запускал зонд «Чанъэ-5». Миссия «Чанъэ-5» заключалась в том, чтобы пробурить на поверхности Луны скважину глубиной до 2 м и взять для исследования около 2 кг грунта. 1 декабря аппарат успешно прилунился и начал сбор образцов, а 16 декабря эти образцы успешно были доставлены на Землю.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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