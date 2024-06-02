Китайский зонд «Чанъэ-6» успешно приземлился на Луне для сбора образцов
Китайский лунный зонд «Чанъэ-6» успешно приземлился на обратной стороне Луны, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).
Комбинация посадочного и взлетного модулей зонда «Чанъэ-6» при поддержке спутника-ретранслятора «Цюэцяо-2» приземлилась в заранее выбранной зоне в бассейне Южный полюс – Эйткен.
«Чанъэ-6» состоит из орбитального, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей. Он был запущен 3 мая. Комбинация посадочного и взлетного модулей отделилась от орбитального и возвращаемого модулей 30 мая, сообщали в CNSA.
Выбор места посадки был основан на научной ценности этой области и ее подходящих условиях, таких как связь и рельеф местности, отметил эксперт из Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC) Хуан Хао.
После приземления «Чанъэ-6» должен за два дня завершить отбор образцов лунного грунта, используя бур для подповерхностных проб и роботизированную руку для захвата поверхностных образцов.
В 2020 г. Китай уже запускал зонд «Чанъэ-5». Миссия «Чанъэ-5» заключалась в том, чтобы пробурить на поверхности Луны скважину глубиной до 2 м и взять для исследования около 2 кг грунта. 1 декабря аппарат успешно прилунился и начал сбор образцов, а 16 декабря эти образцы успешно были доставлены на Землю.