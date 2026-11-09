DC Studios возглавит бывший продюсер Marvel Джереми Лэтчем
Глава DC Studios Джеймс Ганн и председатель совета директоров компании Питер Сафран покинут свои посты. Новым президентом и креативным директором студии станет Джереми Лэтчем, работавший в Marvel с 2004 по 2017 г. Об этом сообщил журнал Variety.
Ганн и Сафран возглавили DC Studios в 2022 г. Их назначил тогдашний руководитель Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав, поставивший перед ними задачу создать полноценного конкурента кинематографической вселенной Marvel.
За время их руководства в прокат вышли, в частности, фильмы «Супермен», собравший $618 млн, «Супергерл» с кассой $126 млн и «Глиноликий», заработавший $109 млн.
DC Studios входил в Warner Bros. Discovery.
6 октября медиахолдинг Paramount Skydance завершил приобретение Warner Bros. Discovery (WBD) за $110 млрд, в результате сделки создана объединенная компания Skydance. Объединенная компания включает две крупные киностудии, два глобальных стриминговых сервиса, телевизионные каналы и кабельные сети Paramount и WBD. В состав нового холдинга также вошли CBS News и CNN, а также портфель спортивных трансляций. Объединенная структура получила активы в кинопроизводстве, телевидении, потоковых сервисах, новостном и спортивном вещании. Акционеры WBD получили по $31,02 за одну акцию компании. С 6 октября торговля акциями WBD на бирже Nasdaq прекращена.
22 июля Еврокомиссия разрешила Paramount Skydance приобрести WBD за $110 млрд после того, как компании согласились на ряд ограничений в сфере кинопроката в Европе. В рамках согласованных обязательств Paramount отказалась от сохранения доли в United International Pictures, совместном предприятии с Universal Pictures по распространению фильмов, на территории Европейской экономической зоны. Продажа доли должна быть завершена в течение 13 месяцев после закрытия сделки. Кроме того, компания обязалась не заключать новые соглашения с Universal по кинодистрибуции в Европе на протяжении десяти лет.
О соглашении между Warner Bros. Discovery и Paramount Skydance стоимостью $110 млрд стало известно 27 февраля.