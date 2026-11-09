DC Studios возглавит бывший продюсер Marvel Джереми Лэтчем

22 июля Еврокомиссия разрешила Paramount Skydance приобрести WBD за $110 млрд после того, как компании согласились на ряд ограничений в сфере кинопроката в Европе. В рамках согласованных обязательств Paramount отказалась от сохранения доли в United International Pictures, совместном предприятии с Universal Pictures по распространению фильмов, на территории Европейской экономической зоны. Продажа доли должна быть завершена в течение 13 месяцев после закрытия сделки. Кроме того, компания обязалась не заключать новые соглашения с Universal по кинодистрибуции в Европе на протяжении десяти лет.