Как шла битва за Warner Bros. Discovery

Как шла битва за Warner Bros. DiscoveryОдна из крупнейших медиасделок мира близка к завершению
СМИ называют грядущее объединение Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery (WBD) крупнейшим слиянием в истории Голливуда и «рождением медиаколосса» – сделка стоимостью более $110 млрд (с учетом долга) близка к завершению. 21 сентября было устранено последнее серьезное препятствие: генпрокуроры 12 штатов и профсоюз отозвали иск с требованием заблокировать соглашение. Теперь ключевой акционер Paramount Skydance Дэвид Эллисон намерен завершить все формальности к 1 октября.
Зачем продавать WBD
Изначально покупателем WBD должен был стать Netflix, и за активы развернулась одна из самых необычных корпоративных войн последних лет. С одной стороны – крупнейший в мире стриминговый сервис, с другой – недавно созданная Paramount Skydance во главе с Дэвидом Эллисоном, сыном основателя Oracle Ларри Эллисона. В противостояние косвенно оказались вовлечены американский президент Дональд Трамп, генпрокуроры и Гильдия сценаристов США.
Проблемы WBD начались еще в 2018 г., когда телекоммуникационный гигант AT&T поглотил за $85 млрд Time Warner. Туда входили студии Warner Bros. Pictures и New Line Cinema (создатели «Властелина колец», «Гарри Поттера», «Матрицы» и других хитов), студия комиксов DC Studios, один из крупнейших в мире производителей телесериалов и шоу Warner Bros. Television Group, игровое подразделение Warner Bros. Games, кабельный канал HBO, стриминговый сервис Max (ранее HBO Max), один из главных мировых новостных телеканалов CNN, развлекательные сети TBS и TNT и ряд других активов.
Около $43 млрд из суммы сделки покрыли за счет кредитов, но интеграция медиаактивов в структуру оператора связи не дала ожидаемого эффекта. В 2022 г. AT&T разочаровался в покупке и выделил эти активы в независимую компанию WarnerMedia: объединил их с медиахолдингом Discovery (Eurosport, Discovery Channel, Animal Planet и т. д.) – так появилась WBD. При этом компания унаследовала внушительные долги – порядка $55 млрд, отмечала The Wall Street Journal.
WBD пережила ряд неудач. Так, не оправдали ожиданий фильмы «Флэш» и «Джокер: Безумие на двоих», игры Suicide Squad: Kill the Justice League, MultiVersus и Harry Potter: Quidditch Champions. Студию Monolith Productions пришлось закрыть, так и не выпустив игру про «Чудо-женщину». Одновременно телевидение теряло зрителей и рекламодателей, а WBD к тому же уступила конкурентам права на показ матчей НБА.
Под давлением своего крупнейшего голосующего акционера Джона Мэлоуна, владельца корпорации Liberty Media (управляет автогонками «Формула-1»), в октябре 2025 г. WBD принялась искать покупателя. Интерес проявили три тяжеловеса: Comcast (владелец NBCUniversal), Netflix и Paramount Skydance. Главная битва развернулась между последними двумя.
Первый раунд
В сентябре 2025 г. Paramount Skydance предложила $19 за акцию WBD, или же около $47,7 млрд за весь бизнес без учета долга. К 1 декабря ставка выросла до $26,5 за бумагу. Однако совет директоров Warner Bros. Discovery единогласно предпочел предложение Netflix – $27,75 за акцию. Стороны объявили о сделке.
Netflix интересовали прежде всего каталог контента, производственная инфраструктура, стриминговые и игровые активы WBD. Менее релевантные для стриминга направления (традиционное телевидение – CNN, Discovery Channel, Food Network, TBS, TNT, Eurosport и др.) планировалось выделить в отдельную компанию.
Тем не менее Paramount Skydance не отказалась от борьбы: предложение подняли до $30 за акцию, параллельно были поданы жалоба в SEC и судебный иск. Юристы Эллисона утверждали, что совет директоров WBD необоснованно отдает предпочтение Netflix. В ответ WBD указывала, что Paramount Skydance – новый холдинг, образованный лишь в августе 2025 г. в результате слияния компании Эллисона Skydance Media и Paramount Global. Она хочет провести сделку, в семь раз превышающую его рыночную капитализацию ($14 млрд), и занять для этого более $50 млрд. На этом фоне Netflix выглядела более солидным покупателем: ее рыночная капитализация около $400 млрд, а прогнозируемый свободный денежный поток на 2026 г. – более $12 млрд.
Финальным шагом Paramount Skydance стало повышение ставки до $31 за акцию – примерно $81 млрд без учета долга и $110–111 млрд с ним. 26 февраля 2026 г. совет директоров WBD согласился принять это предложение при условии, что Netflix не перебьет его. Netflix спасовала.
Почему Netflix отступила и Paramount победила
Netflix отказалась от борьбы за WBD не только из‑за высокой цены – на компанию давили сразу несколько факторов.
Один из них – позиция Дональда Трампа. Президент открыто заявлял, что «будет участвовать в принятии решения» по сделке, цитирует The Guardian. Американский лидер говорил, что поддержит ее лишь при условии включения телеканалов и изменения политики CNN, который, по его словам, распространяет «ложь» и «фейки» о главе государства.
В разгар торгов Трамп также требовал от Netflix уволить из совета директоров бывшую советницу Джо Байдена Сьюзан Райс. При этом все знали, что Ларри, отец Дэвида Эллисона, – давний друг президента, а заявку Paramount Skydance готова была профинансировать инвесткомпания Affinity Partners зятя Трампа Джареда Кушнера.
Другим важным фактором стала позиция антимонопольных органов. Они дали понять, что в случае победы Netflix возникнет стриминговый гигант. В середине февраля со-гендиректор Netflix Тед Сарандос более часа вел переговоры с высокопоставленными чиновниками. Как предполагает Forbes, по итогам бизнесмен понял, что попытка купить WBD приведет к многолетним судебным разбирательствам.
Наконец, юристы Netflix обнаружили, что их ждет налоговый капкан, пишет Forbes. Из‑за того, что компания планировала приобрести не весь бизнес WBD, а только часть активов, срабатывала статья 355(e) Налогового кодекса США – это грозило дополнительными выплатами в размере $8–10 млрд налогов. При этом расторгнуть соглашение или скорректировать условия Netflix не могла: предварительный контракт предусматривал выплату неустойки в $5,8 млрд при одностороннем отказе.
Для Netflix оптимальным выходом стала ситуация, когда от сделки отказалась сама WBD: вместо выплаты неустойки компания получила $2,8 млрд компенсации. Рынку это понравилось: как только Netflix вышел из гонки, его акции взлетели на 10%.
Неожиданное препятствие и сложный компромисс
Минюст США одобрил сделку. Ее также согласовали регуляторы в других странах, включая ЕС. Но Paramount Skydance рано праздновала победу. В июле иски против слияния подали Гильдия сценаристов США и коалиция из 12 генпрокуроров штатов во главе с Робом Бонтой из Калифорнии. Их опасения касались роста цен на контент, сокращения производства фильмов и снижения выплат работникам.
Потянулись недели напряженных переговоров. Paramount Skydance использовала и политическое давление: компания пригрозила перенести киностудии из Калифорнии в Техас и Теннесси, что могло лишить работы тысячи человек, отмечает The New York Times. Такая перспектива всерьез обеспокоила губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, которых ждут выборы.
Поворот наступил 21 сентября: генпрокуроры достигли соглашения с Paramount Skydance. По данным Bloomberg, после того как генпрокурор Калифорнии Роб Бонта пошел на урегулирование, остальные сочли продолжение иска нецелесообразным. Сам Бонта при этом подчеркнул, что не поддерживает слияние: «Я хочу прояснить кое-что прямо сейчас: это урегулирование не является голосом в поддержку слияния. Мы считаем, что дальнейшая консолидация рынка <...> не идет на пользу американской экономике». Вскоре аналогичное соглашение заключила и Гильдия сценаристов, признав, что в одиночку не сможет вести дорогостоящую судебную борьбу.
Плата за компромисс
Paramount Skydance пришлось пойти на ряд уступок. Например, покрыть судебные издержки офисов генпрокуроров (не более $40 млн) и профсоюза, выплатить $17,5 млн в фонд здравоохранения Гильдии сценаристов, пять лет не увольнять авторов CBS News и выделить $47,5 млн на переобучение работников, уволенных из других компаний.
Многие уступки касаются фильмов. В первые пару лет объединенная компания должна производить не менее 30 полнометражных картин в год, в следующие три – не менее 32. Для сравнения: в 2025 г. киностудия Paramount выпустила в широкий прокат всего восемь лент – меньше, чем любая другая крупная студия. Warner Bros. оформила 11 релизов, если считать «F1», для которого она выполняла функции прокатчика. Не менее четырех фильмов ежегодно должны быть независимыми, не менее 20% – блокбастерами, минимум 20 (а затем 21) фильмов – выходить в широкий прокат.
За каждый недопоставленный фильм компания заплатит штраф в $30 млн, который пойдет в фонды поддержки работников кино. При систематических нарушениях холдинг должен продать свою 49%-ную долю в студию Miramax, прославившуюся своими артхаусными проектами («Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Умница Уилл Хантинг», «Фрида» и другие).
Все картины, выходящие в широкий прокат, должны демонстрироваться в кинотеатрах не менее 45 дней, а на стриминговые сервисы попадать только через 90 дней после премьеры. Кроме того, объединенная компания обязана создать фонд для закупки инди-фильмов и пять лет подряд пополнять его минимум на $5 млн ежегодно.
Пять лет запрещено закрывать или продавать студийные площадки в Лос-Анджелесе. На производство фильмов в США дополнительно должно тратиться минимум $300 млн в год в течение пяти лет. Если конгресс введет федеральную налоговую льготу для кинопроизводства, первые два года не менее 20% кинопроизводства должно находиться на территории Америки, следующие три года – не менее 30%.
Еще одна важная уступка – регулирование новостного бизнеса. Генпрокурорам не удалось настоять на продаже телекомпаний CNN и CBS News, чтобы «спасти независимую журналистику». Оба крупных американских новостных бренда окажутся в одном холдинге. Но Paramount Skydance согласилась создать Совет по обеспечению независимости редакционной политики – орган из пяти журналистов с опытом не менее 10 лет. Их будет назначать совет директоров холдинга, соблюдая ряд условий. В состав не могут входить лица, связанные с властями, топ‑менеджментом и владельцами холдинга. В редсовете не может быть более двух человек, связанных с одной политической партией, однако за ним будет последнее слово в спорах между редакциями и руководством по вопросам предвзятости и соответствия стандартам журналистики.
Чего опасается отрасль
Рынок встретил новость об урегулировании исков с оптимизмом: на открытии торгов 21 сентября акции Paramount Skydance выросли на 4%, а WBD – на 11%. Теперь на пути к объединению у компаний остался только ряд юридических формальностей, сложностей с которыми не ожидается.
Сделка сделает Эллисона – ключевого акционера и гендиректора Paramount Skydance – одним из самых влиятельных людей в индустрии развлечений. В одном мегаконцерне окажутся киностудии Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures, New Line Cinema и DC Studios, новостные каналы CNN и CBS News, Warner Bros. TV, производящий около 80 сериалов, CBS Studios, в работе у которой около 60 сериалов, подразделения HBO и Paramount TV Studios, не говоря уж о многих других активах. Новый гигант станет серьезным конкурентом The Walt Disney Company и Netflix.
Только за счет экономии расходов объединенная компания должна получить экономию в $6 млрд. Но и долг нового гиганта составит внушительные $80 млрд. Потому Paramount Skydance важно закрыть сделку не позднее 30 сентября, иначе придется платить WBD по $7 млн в день за нарушение сроков.
Скептики по-прежнему опасаются негативных последствий. Генпрокурор Бонта обращает внимание, что в соглашении нет пункта о сохранении штаб-квартиры в Калифорнии (правда, Эллисон обещал не переносить ее в обозримом будущем). Мораторий на закрытие калифорнийский студий действует пять лет – как раз достаточно, чтобы не торопясь построить новые площадки в более дешевых локациях, опасаются СМИ. Кроме того, из требования выпускать не менее 30 фильмов в год следует оговорка: до 50% могут быть совместными проектами с другими студиями. То есть новый киногигант вправе самостоятельно производить лишь 15–16 картин, выступая в остальных лишь одним из продюсеров.
Но больше всего отрасль волнуют два вопроса. Первый – масштаб сокращений из‑за дублирования функций и необходимости обслуживать гигантский долг. Public Broadcasting Service (PBS) опасается нескольких раундов увольнений, первый из которых может пройти уже в IV квартале 2026 г.
Второй аспект – влияние нового владельца на политику CNN, который Трамп недавно исключил из президентского пула, обвинив в искаженном освещении его работы. Прецедент уже есть: августе 2025 г. Skydance Media слилась с Paramount Global и Эллисон получил контроль над CBS News, а в октябре 2025 г. главным редактором стала Бари Вайс. После этого, как отмечает The New York Times, эфирное время для представителей администрации увеличилось, а многие известные корреспонденты ушли – добровольно или нет. Совет по обеспечению независимости редакционной политики должен быть создан только через 180 дней, предупреждает PBS. А значит, у нового руководства есть достаточно времени, чтобы переформатировать редакцию.