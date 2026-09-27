Как шла битва за Warner Bros. Discovery

Второй аспект – влияние нового владельца на политику CNN, который Трамп недавно исключил из президентского пула, обвинив в искаженном освещении его работы. Прецедент уже есть: августе 2025 г. Skydance Media слилась с Paramount Global и Эллисон получил контроль над CBS News, а в октябре 2025 г. главным редактором стала Бари Вайс. После этого, как отмечает The New York Times, эфирное время для представителей администрации увеличилось, а многие известные корреспонденты ушли – добровольно или нет. Совет по обеспечению независимости редакционной политики должен быть создан только через 180 дней, предупреждает PBS. А значит, у нового руководства есть достаточно времени, чтобы переформатировать редакцию.