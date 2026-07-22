ЕС одобрил сделку Paramount по покупке Warner Bros. Discovery

В июне The Wall Street Journal со ссылкой на источники писал, что Минюст США одобрило сделку Paramount Skydance по покупке WBD до того, как занимавшиеся ее анализом штатные юристы смогли официально представить свои возражения. До этого ведомство разрешило сделку, заявив, что она не нанесет ущерба конкуренции и интересам потребителей. Проверка продолжалась восемь месяцев и затрагивала возможное влияние объединения на рынок стриминговых сервисов, традиционного телевидения и киноиндустрию. Однако, по данным собеседников газеты, часть сотрудников минюста склонялись к тому, чтобы рекомендовать оспорить сделку.