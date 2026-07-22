ЕС одобрил сделку Paramount по покупке Warner Bros. Discovery
Еврокомиссия разрешила Paramount Skydance приобрести Warner Bros. Discovery (WBD) за $110 млрд после того, как компании согласились на ряд ограничений в сфере кинопроката в Европе. Об этом сообщает Reuters.
В рамках согласованных обязательств Paramount отказалась от сохранения доли в United International Pictures, совместном предприятии с Universal Pictures по распространению фильмов, на территории Европейской экономической зоны. Продажа доли должна быть завершена в течение 13 месяцев после закрытия сделки. Кроме того, компания обязалась не заключать новые соглашения с Universal по кинодистрибуции в Европе на протяжении десяти лет.
В Еврокомиссии уточнили, что обязательства снимают опасения комиссии относительно конкуренции. Они гарантируют, что фильмы Paramount не будут распространяться совместно с фильмами Universal или Disney.
В июне The Wall Street Journal со ссылкой на источники писал, что Минюст США одобрило сделку Paramount Skydance по покупке WBD до того, как занимавшиеся ее анализом штатные юристы смогли официально представить свои возражения. До этого ведомство разрешило сделку, заявив, что она не нанесет ущерба конкуренции и интересам потребителей. Проверка продолжалась восемь месяцев и затрагивала возможное влияние объединения на рынок стриминговых сервисов, традиционного телевидения и киноиндустрию. Однако, по данным собеседников газеты, часть сотрудников минюста склонялись к тому, чтобы рекомендовать оспорить сделку.
О соглашении между Warner Bros. Discovery и Paramount Skydance стоимостью $110 млрд стало известно 27 февраля. Одним из возможных претендентов на актив до этого считался Netflix, однако компания не стала повышать свое предложение до уровня, предложенного Paramount.