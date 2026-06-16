WSJ узнала о разногласиях в Минюсте США по сделке Paramount и WBD
Министерство юстиции США одобрило сделку Paramount Skydance по покупке Warner Bros. Discovery (WBD) до того, как занимавшиеся ее анализом штатные юристы смогли официально представить свои возражения. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
До этого ведомство разрешило сделку, заявив, что она не нанесет ущерба конкуренции и интересам потребителей. Проверка продолжалась восемь месяцев и затрагивала возможное влияние объединения на рынок стриминговых сервисов, традиционного телевидения и киноиндустрию.
Однако, по данным собеседников газеты, часть сотрудников Минюста склонялась к тому, чтобы рекомендовать оспорить сделку. Они опасались, что объединение двух крупных киностудий может привести к ограничению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства.
Источники издания утверждают, что позиция руководства ведомства изменилась после встречи с главным исполнительным директором Paramount Дэвидом Эллисоном. В ходе двухчасовой беседы в прошлом месяце он, по мнению высокопоставленных чиновников Минюста, смог убедительно ответить на вопросы, вызывавшие обеспокоенность у сотрудников.
О соглашении между Warner Bros. Discovery и Paramount Skydance стоимостью $110 млрд стало известно 27 февраля. Одним из возможных претендентов на актив до этого считался Netflix, однако компания не стала повышать свое предложение до уровня, предложенного Paramount.