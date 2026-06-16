WSJ узнала о разногласиях в Минюсте США по сделке Paramount и WBD

Однако, по данным собеседников газеты, часть сотрудников Минюста склонялась к тому, чтобы рекомендовать оспорить сделку. Они опасались, что объединение двух крупных киностудий может привести к ограничению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства.