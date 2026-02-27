Warner Bros. подписал соглашение о слиянии с Paramount за $110 млрд

Как сообщил в ходе собрания главный директор по доходам и стратегии Warner Bros. Брюс Кэмпбелл, Netflix имел законное право увеличить свое предложение до уровня, предложенного Paramount Skydance, но в итоге отказался от этого, что привело к подписанию соглашения с Paramount. В Paramount и Warner Bros. не ответили на запросы агентства.