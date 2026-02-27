Газета
Warner Bros. подписал соглашение о слиянии с Paramount за $110 млрд

Ведомости

Warner Bros. Discovery заключил сделку о слиянии с компанией Paramount Skydance стоимостью $110 млрд. Об этом свидетельствует аудиозапись глобального собрания сотрудников Warner Bros, с которой ознакомилось агентство Reuters.

Как сообщил в ходе собрания главный директор по доходам и стратегии Warner Bros. Брюс Кэмпбелл, Netflix имел законное право увеличить свое предложение до уровня, предложенного Paramount Skydance, но в итоге отказался от этого, что привело к подписанию соглашения с Paramount. В Paramount и Warner Bros. не ответили на запросы агентства.

Сделке предшествовала «торговая война»: Netflix отказался увеличить свое предложение после того, как Paramount согласилась выкупить Warner Bros. по $31 за акцию. Это было выше предыдущего соглашения со стриминговым гигантом, где цена составляла $27,75 за акцию. Акции Paramount подскочили на 24%, а Netflix вырос на 13%, поскольку инвесторы положительно восприняли решение стримингового гиганта выйти из сделки.

Детали сделки

По данным источников Reuters, Paramount, как ожидается, легко получит одобрение Еврокомиссии, а любые требуемые уступки, вероятно, будут незначительными. Однако генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта заявил, что штат проведет «тщательную» проверку сделки.

Paramount увеличила сумму сделки по приобретению Warner Bros.

Медиа

Соглашение, включающее около $29 млрд долга, приведет к существенным изменениям в Голливуде и создаст одну из крупнейших киностудий в мире. Paramount получит доступ к обширной интеллектуальной собственности Warner, включая такие франшизы, как «Фантастические твари» и «Матрица». Сделка также позволит усилить стриминговые платформы: потенциальное объединение HBO Max и Paramount+ поможет бросить вызов лидеру рынка Netflix.

Paramount добивался заключения сделки с конца прошлого года, постепенно повышая предложение. Компания, возглавляемая Дэвидом Эллисоном (сыном миллиардера Ларри Эллисона), вернула Warner Bros. за стол переговоров, пообещав более выгодное предложение. В пересмотренной заявке Paramount увеличила отступные, которые выплатит в случае отказа регуляторов, с $5,8 млрд до $7 млрд, а также согласилась выплатить $2,8 млрд, которые Warner Bros. должен Netflix.

Законодатели по обе стороны политического спектра выразили обеспокоенность тем, что сделка может привести к сокращению конкуренции и росту цен для потребителей. Операторы кинотеатров также опасаются, что объединение крупных голливудских студий может привести к сокращению рабочих мест и снижению количества фильмов, выходящих в прокат, отмечает агентство.

