Warner Bros. подписал соглашение о слиянии с Paramount за $110 млрд
Warner Bros. Discovery заключил сделку о слиянии с компанией Paramount Skydance стоимостью $110 млрд. Об этом свидетельствует аудиозапись глобального собрания сотрудников Warner Bros, с которой ознакомилось агентство Reuters.
Как сообщил в ходе собрания главный директор по доходам и стратегии Warner Bros. Брюс Кэмпбелл, Netflix имел законное право увеличить свое предложение до уровня, предложенного Paramount Skydance, но в итоге отказался от этого, что привело к подписанию соглашения с Paramount. В Paramount и Warner Bros. не ответили на запросы агентства.
Сделке предшествовала «торговая война»: Netflix отказался увеличить свое предложение после того, как Paramount согласилась выкупить Warner Bros. по $31 за акцию. Это было выше предыдущего соглашения со стриминговым гигантом, где цена составляла $27,75 за акцию. Акции Paramount подскочили на 24%, а Netflix вырос на 13%, поскольку инвесторы положительно восприняли решение стримингового гиганта выйти из сделки.
Детали сделки
По данным источников Reuters, Paramount, как ожидается, легко получит одобрение Еврокомиссии, а любые требуемые уступки, вероятно, будут незначительными. Однако генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта заявил, что штат проведет «тщательную» проверку сделки.
Соглашение, включающее около $29 млрд долга, приведет к существенным изменениям в Голливуде и создаст одну из крупнейших киностудий в мире. Paramount получит доступ к обширной интеллектуальной собственности Warner, включая такие франшизы, как «Фантастические твари» и «Матрица». Сделка также позволит усилить стриминговые платформы: потенциальное объединение HBO Max и Paramount+ поможет бросить вызов лидеру рынка Netflix.
Paramount добивался заключения сделки с конца прошлого года, постепенно повышая предложение. Компания, возглавляемая Дэвидом Эллисоном (сыном миллиардера Ларри Эллисона), вернула Warner Bros. за стол переговоров, пообещав более выгодное предложение. В пересмотренной заявке Paramount увеличила отступные, которые выплатит в случае отказа регуляторов, с $5,8 млрд до $7 млрд, а также согласилась выплатить $2,8 млрд, которые Warner Bros. должен Netflix.
Законодатели по обе стороны политического спектра выразили обеспокоенность тем, что сделка может привести к сокращению конкуренции и росту цен для потребителей. Операторы кинотеатров также опасаются, что объединение крупных голливудских студий может привести к сокращению рабочих мест и снижению количества фильмов, выходящих в прокат, отмечает агентство.