Paramount увеличила сумму сделки по приобретению Warner Bros.
Компания Paramount увеличила сумму, которую она может предложить при покупке Warner Bros. Discovery, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Издание не приводит точную сумму, но она превышает предыдущее предложение в $30 за акцию. До этого Paramount сообщала, что миллиардер из Oracle Corp. Ларри Эллисон поддержал заявку на приобретение Warner Bros., выразив также готовность вложить в сделку более $40 млрд из собственных средств и средств других инвесторов.
«Warner Bros. возобновила переговоры с Paramount на семидневный срок, который истекает в понедельник. Если совет директоров Warner Bros. сочтет новое предложение Paramount более выгодным, чем текущее соглашение, у Netflix будет четыре дня на ответ», – отмечается в публикации.
Совет директоров Warner Bros. уже несколько раз отвергал предложения Paramount, так как сделка с Netflix более выгодна.
20 января стало известно, что американский стриминговый сервис Netflix и Warner Bros. Discovery заключили дополнительное соглашение и договорились обновить условия сделки о покупке части бизнеса. Сделка будет полностью оплачена наличными. The Wall Street Journal 14 января сообщала, что решение изменить условия изначальной сделки, по которой акционеры медиаконцерна должны были получить $23,25 млрд наличными и $4,5 млрд акциями сервиса, было принято на фоне конфликта с Paramount.