Paramount увеличила сумму сделки по приобретению Warner Bros.

Издание не приводит точную сумму, но она превышает предыдущее предложение в $30 за акцию. До этого Paramount сообщала, что миллиардер из Oracle Corp. Ларри Эллисон поддержал заявку на приобретение Warner Bros., выразив также готовность вложить в сделку более $40 млрд из собственных средств и средств других инвесторов.