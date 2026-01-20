Netflix и Warner Bros. договорились об условиях оплаты покупки бизнеса

О том что Netflix может выкупить Warner Bros. за наличные, писала The Wall Street Journal 14 января. По данным издания, решение изменить условия изначальной сделки, по которой акционеры медиаконцерна должны были получить $23,25 млрд наличными и $4,5 млрд акциями сервиса, было принято на фоне конфликта с Paramount.