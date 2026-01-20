Netflix и Warner Bros. договорились об условиях оплаты покупки бизнеса
Американский стриминговый сервис Netflix и Warner Bros. Discovery заключили дополнительное соглашение и договорились обновить условия сделки о покупке части бизнеса. Сделка будет полностью оплачена наличными.
Стороны упростили структуру транзакции, чтобы сделать ее более понятной для акционеров Warner Bros. и ускорить утверждение сделки. Ожидается, что голосование акционеров состоится до апреля 2026 г.
Содиректор Netflix Грег Питерс заявил, что пересмотренное соглашение демонстрирует приверженность стриминга сделке и предоставляет акционерам медиаконцерна уверенность в получении денежного вознаграждения.
О том что Netflix может выкупить Warner Bros. за наличные, писала The Wall Street Journal 14 января. По данным издания, решение изменить условия изначальной сделки, по которой акционеры медиаконцерна должны были получить $23,25 млрд наличными и $4,5 млрд акциями сервиса, было принято на фоне конфликта с Paramount.
5 декабря 2025 г. сообщалось о намерении Netflix купить Warner Bros. за $82,7 млрд. Советы директоров компаний одобрили сделку. После ее завершения многочисленные франшизы, включая «Теорию большого взрыва», «Клан Сопрано», «Игру престолов» и Киновселенную DC, могут стать частью портфолио сервиса и интегрироваться в онлайн-кинотеатр.
8 декабря Paramount объявил о плане выдвинуть конкурентное предложение, превышающее заявку Netflix на $18 млрд. Совет директоров Warner Bros. 7 января 2026 г. единогласно признал доработанное предложение Paramount Skydance невыгодным и рекомендовал акционерам произвести слияние с Netflix.