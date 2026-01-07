Совет директоров Warner Bros. рекомендовал отклонить предложение Paramount
Совет директоров Warner Bros. Discovery единогласно признал доработанное предложение Paramount Skydance невыгодным и вновь рекомендовал акционерам произвести слияние со стриминговым сервисом Netflix. Об этом сообщает Reuters.
5 декабря 2025 г. сообщалось о намерении Netflix приобрести Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд. Советы директоров обеих компаний одобрили сделку. После ее завершения многочисленные франшизы, включая «Теорию большого взрыва», «Клан Сопрано», «Игру престолов» и Киновселенную DC, могут стать частью портфолио Netflix и быть интегрированы в онлайн-кинотеатр.
8 декабря Paramount объявил о плане выдвинуть конкурентное предложение, которое превысит заявку Netflix на $18 млрд. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости пересмотреть сделку Netflix и Warner Bros. Discovery, так как объединенная компания может получить «слишком большую долю рынка».
17 декабря совет директоров Warner Bros. Discovery дал рекомендацию отклонить предложение о продаже компании Paramount Skydance. В письме акционерам говорится, что Paramount Skydance последовательно вводила их в заблуждение относительно надежности сделки. 22 декабря Paramount Skydance направила Warner Bros. Discovery доработанную версию предложения на изучение.