Warner Bros. призвала акционеров отклонить предложение о выкупе от Paramount

Ведомости

Совет директоров Warner Bros. Discovery единогласно рекомендовал акционерам отклонить предложение о продаже компании более чем за $108 млрд, поступившее от Paramount Skydance. Это следует из сообщения компании.

В письме акционерам совет директоров указал, что Paramount Skydance последовательно вводила их в заблуждение относительно надежности сделки. В частности, они утверждали, что выкуп акций полностью гарантирован или «поддержан» семьей Эллисон во главе с миллиардером и главой Oracle Ларри Эллисоном. Однако, как заявили в Warner Bros. Discovery, «это никогда не было так».

«Тендерное предложение, выдвинутое Paramount Skydance 8 декабря 2025 г., не отвечает интересам WBD и ее акционеров, а также не соответствует критериям «превосходного предложения» в соответствии с условиями соглашения о слиянии WBD с Netflix», – говорится в сообщении.

Трамп заявил о необходимости пересмотреть сделку Netflix и Warner Bros.

Медиа

Поэтому совет директоров WBD подтвердил свою рекомендацию в поддержку сделки с Netflix.

О намерении Netflix приобрести Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд стало известно 5 декабря. Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку. Тогда отмечалось, что ее закрытие зависит от получения регуляторных разрешений и голосования акционеров WBD.

8 декабря Paramount заявила о намерении выдвинуть конкурентное предложение, превышающее заявку Netflix на $18 млрд. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что сделку Netflix и Warner Bros. Discovery следует пересмотреть, поскольку объединенная компания может получить «слишком большую долю рынка», и добавил, что намерен лично участвовать в рассмотрении этого вопроса.

