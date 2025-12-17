Warner Bros. призвала акционеров отклонить предложение о выкупе от Paramount

В письме акционерам совет директоров указал, что Paramount Skydance последовательно вводила их в заблуждение относительно надежности сделки. В частности, они утверждали, что выкуп акций полностью гарантирован или «поддержан» семьей Эллисон во главе с миллиардером и главой Oracle Ларри Эллисоном. Однако, как заявили в Warner Bros. Discovery, «это никогда не было так».