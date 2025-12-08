Paramount предложил на $18 млрд больше Netflix за покупку Warner Bros.

В заявлении указано, что Paramount запускает тендерное предложение о выкупе всех акций компании по цене $30 за бумагу. По данным холдинга, условия сделки распространяются на все активы WBD, в том числе подразделение Global Networks, в котором объединены телевизионные и развлекательные активы.