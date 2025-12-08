Paramount предложил на $18 млрд больше Netflix за покупку Warner Bros.
Американский медиахолдинг Paramount планирует приобрести Warner Bros. Discovery (WBD), предложив сумму, на $18 млрд превышающую предложение Netflix. Об этом сообщили представители компании.
В заявлении указано, что Paramount запускает тендерное предложение о выкупе всех акций компании по цене $30 за бумагу. По данным холдинга, условия сделки распространяются на все активы WBD, в том числе подразделение Global Networks, в котором объединены телевизионные и развлекательные активы.
Представители компании считают, что это «лучшая альтернатива» для WBD в сравнении с предложением Netflix. Они отметили, что предыдущая возможная сделка «подвергает акционеров длительному процессу согласования с неопределенным результатом».
8 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что сделку Netflix и Warner Bros. Discovery на $82,7 млрд следует пересмотреть, так как после слияния появится компания со «слишком большой долей рынка». Он добавил, что будет лично участвовать в принятии данного решения.
О намерении Netflix приобрести WBD стало известно 5 декабря. Соглашение единогласно одобрили советы директоров обеих компаний. Сделка должна быть закрыта после того, как холдинг завершит процесс разделения. Отмечалось, что для завершения процесса необходимы разрешения регуляторов и одобрение акционеров Warner Bros.