Трамп заявил о необходимости пересмотреть сделку Netflix и Warner Bros.
Сделка о покупке Netflix холдинга Warner Bros. Discovery (владеет телесетью HBO и каналом CNN) за $82,7 млрд требует пересмотра, поскольку в результате слияния появится компания со «слишком большой долей рынка». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает The Wall Street Journal (WSJ).
Американский лидер добавил, что будет лично участвовать в принятии данного решения.
Как пишет газета, минюст США рассмотрит, как слияние с Warner Bros. укрепит доминирование Netflix в медиаиндустрии. По данным WSJ, в случае завершения сделки стриминговый сервис и HBO Max будут контролировать около 30% рынка потоковой передачи подписок в США.
О том, что Netflix намерен приобрести Warner Bros. Discovery, стало известно 5 декабря. Соглашение единогласно одобрили советы директоров обеих компаний. Сделка будет закрыта после того, как холдинг завершит процесс разделения. Отмечалось, что для завершения процесса необходимы разрешения регуляторов и одобрение акционеров Warner Bros. Ожидается, что сделка будет закрыта через 12–18 месяцев.