Трамп заявил о необходимости пересмотреть сделку Netflix и Warner Bros.

О том, что Netflix намерен приобрести Warner Bros. Discovery, стало известно 5 декабря. Соглашение единогласно одобрили советы директоров обеих компаний. Сделка будет закрыта после того, как холдинг завершит процесс разделения. Отмечалось, что для завершения процесса необходимы разрешения регуляторов и одобрение акционеров Warner Bros. Ожидается, что сделка будет закрыта через 12–18 месяцев.