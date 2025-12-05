Netflix договорился о покупке Warner Bros. за $82,7 млрд

Соглашение единогласно одобрили советы директоров Netflix и Warner Bros. Сделка будет закрыта после того, как холдинг завершит процесс разделения. В июне Warner Bros. объявил о планах разделить бизнес на публичные компании Streaming & Studios и Global Networks. В состав первой войдут Warner Bros Television, Warner Bros Motion Picture Group, DC Studios, HBO и HBO Max, их фильмы и телевизионные библиотеки. Во вторую – CNN, TNT Sports в США и Discovery и цифровые продукты. Ожидается, что разделение завершится в III квартале 2026 г. до закрытия сделки с Netflix.