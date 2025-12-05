Газета
Медиа

Netflix договорился о покупке Warner Bros. за $82,7 млрд

Ведомости

Американский стриминговый сервис Netflix купит холдинг Warner Bros. Discovery (владеет телесетью HBO и каналом CNN) за $82,7 млрд.

Соглашение единогласно одобрили советы директоров Netflix и Warner Bros. Сделка будет закрыта после того, как холдинг завершит процесс разделения. В июне Warner Bros. объявил о планах разделить бизнес на публичные компании Streaming & Studios и Global Networks. В состав первой войдут Warner Bros Television, Warner Bros Motion Picture Group, DC Studios, HBO и HBO Max, их фильмы и телевизионные библиотеки. Во вторую – CNN, TNT Sports в США и Discovery и цифровые продукты. Ожидается, что разделение завершится в III квартале 2026 г. до закрытия сделки с Netflix.

Для закрытия сделки также необходимы разрешения регуляторов и одобрение акционеров холдинга. Ожидается, что она будет завершена через 12–18 месяцев.

После завершения сделки многочисленные франшизы, среди которых «Теория большого взрыва», «Клан Сопрано», «Игра престолов» и Киновселенная DC, станут частью портфолио Netflix и будут интегрированы в онлайн-кинотеатр. Стриминговый сервис ожидает, что более широкий выбор сериалов и фильмов позволит ему привлечь и удержать больше пользователей, повысить вовлеченность и получить дополнительный доход от операционной деятельности.

В марте 2022 г. Netflix объявил о приостановке работы в России из-за спецоперации на Украине. После приостановки деятельности стримингового сервиса в стране у пользователей также исчезла возможность оплаты подписки сервиса картами российских банков. В мае 2022 г. сайт Netflix перестал открываться у пользователей в РФ.

