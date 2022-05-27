Сайт Netflix перестал открываться в России
Сайт стримингового сервиса Netflix перестал открываться у пользователей из России, которые использовали VPN. Об этом сообщил новостной портал DTF. Редакция портала предполагает, что массовый сбой в работе сервиса связан с попыткой полного отключения России от платформы.
Ранее сериалы и фильмы можно было смотреть из России, используя VPN только для регистрации и пополнения счёта аккаунта — например, турецкого. Проверка портала показала, что сервис действительно выдаёт ошибку — как в приложениях, так и в веб-версии. В последней на главной странице просто отображается текст «Недоступно». «Пока неясно, идёт ли речь об ошибке, однако включение VPN возвращает доступ к сервису», — отмечает редакция DTF.
Netflix объявил о приостановке работы в России в начале марта из-за спецоперации России на Украине. В апреле сервис сообщил о потере 200 000 подписчиков в I квартале 2022 г. из-за инфляции, спецоперации России на Украине и жесткой конкуренции. Также Netflix лишился 700 000 пользователей из России. Согласно прогнозу, компания должна была нарастить число подписчиков на 2,5 млн, писал Reuters.
В стране также прекратили работу музыкальный стриминговый сервис Spotify, образовательная платформа Coursera, сервисы аренды жилья Airbnb и Booking. Apple приостановила в страну ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay. Видеохостинг Youtube, в свою очередь, отключил в России все функции монетизации, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч», а до этого приостановил рекламу для российских пользователей.