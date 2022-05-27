Сайт Netflix перестал открываться в России

Ранее сериалы и фильмы можно было смотреть из России, используя VPN только для регистрации и пополнения счёта аккаунта — например, турецкого. Проверка портала показала, что сервис действительно выдаёт ошибку — как в приложениях, так и в веб-версии. В последней на главной странице просто отображается текст «Недоступно». «Пока неясно, идёт ли речь об ошибке, однако включение VPN возвращает доступ к сервису», — отмечает редакция DTF.