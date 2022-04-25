Netflix хотят обязать возобновить работу в России

Netflix хотят обязать возобновить работу в РоссииПользователи подали коллективный иск с требованием восстановить доступ к подписке и контенту американского стримингового сервиса
Российские пользователи сервиса Netfliх, заявившего в марте о прекращении работы в нашей стране из-за спецоперации на Украине, подали коллективный иск с требованием восстановить доступ к подписке, следует из базы Хамовнического районного суда г. Москвы. Ответчиком, как следует из иска, является российское юрлицо ООО «Развлекательный онлайн-сервис», оператор сервиса в России. «Ведомости» ознакомились с копией иска. Его подлинность подтвердила «Ведомостям» Юлия Алейник, руководитель группы юристов юридического сервиса Destra Legal, который представляет интересы заявителей.
Основные требования участников коллективного иска сводятся к тому, чтобы ответчик восстановил подписку и доступ к контенту Netflix, следует из иска. Также заявители надеются получить компенсацию морального вреда, но ее размер пока не уточнен, рассказала Алейник. Основанием для таких требований, как следует из иска, является приостановка сервисом действия подписки в одностороннем порядке, что нарушает как пользовательское соглашение самой платформы, так и российское законодательство.