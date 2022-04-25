Netflix хотят обязать возобновить работу в России

Основные требования участников коллективного иска сводятся к тому, чтобы ответчик восстановил подписку и доступ к контенту Netflix, следует из иска. Также заявители надеются получить компенсацию морального вреда, но ее размер пока не уточнен, рассказала Алейник. Основанием для таких требований, как следует из иска, является приостановка сервисом действия подписки в одностороннем порядке, что нарушает как пользовательское соглашение самой платформы, так и российское законодательство.