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Netflix хотят обязать возобновить работу в России

Пользователи подали коллективный иск с требованием восстановить доступ к подписке и контенту американского стримингового сервиса
Мария Истомина
Российские пользователи сервиса Netfliх, заявившего в марте о прекращении работы в нашей стране из-за спецоперации на Украине, подали коллективный иск с требованием восстановить доступ к подписке / Dado Ruvic / Reuters

Российские пользователи сервиса Netfliх, заявившего в марте о прекращении работы в нашей стране из-за спецоперации на Украине, подали коллективный иск с требованием восстановить доступ к подписке, следует из базы Хамовнического районного суда г. Москвы. Ответчиком, как следует из иска, является российское юрлицо ООО «Развлекательный онлайн-сервис», оператор сервиса в России. «Ведомости» ознакомились с копией иска. Его подлинность подтвердила «Ведомостям» Юлия Алейник, руководитель группы юристов юридического сервиса Destra Legal, который представляет интересы заявителей.

Основные требования участников коллективного иска сводятся к тому, чтобы ответчик восстановил подписку и доступ к контенту Netflix, следует из иска. Также заявители надеются получить компенсацию морального вреда, но ее размер пока не уточнен, рассказала Алейник. Основанием для таких требований, как следует из иска, является приостановка сервисом действия подписки в одностороннем порядке, что нарушает как пользовательское соглашение самой платформы, так и российское законодательство. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных