Фильмы, сериалы и музыку из недружественных стран легализуют через принудительную лицензию

После начала спецоперации на Украине о приостановке деятельности в России объявил ряд зарубежных медиакомпаний, в том числе американские мейджоры Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount. Они уже перестали выпускать музыкальные и киноновинки – в кинопрокате и на музыкальных и видеосервисах. Но контент из библиотечного каталога (выпущенные ранее фильмы) мейджоров пока доступен на российских видеосервисах. Лицензионные контракты с зарубежными правообладателями, как правило, заключаются на год, пояснили «Ведомостям» два топ–менеджера видеосервисов. И пока зарубежные партнеры, по их словам, не объявляли об расторжении, что, однако, не означает, что они не могут это сделать в перспективе.